Nvidia: Mangelen på grafikkort vil vare inn i 2022

Advarer om at de ikke forutser noen endring i situasjonen.

Prisene har vært høye og tilgjengeligheten vært mager i flere år på nye grafikkort. Skjermdump

Torstein Norum Bugge 15 Apr 2021 15:46

I hele 2021 har det vært enormt vanskelig å kjøpe grafikkort, mye takket være coronapandemien. Nå varsler Nvidia , den største aktøren på markedet, at det ikke er noen bedring i sikte i inneværende år, og at mangelen høyst sannsynlig vil fortsette en god stund inn i 2022.

Dette er for øvrig en lengre trend som startet før corona i det hele tatt var på agendaen; allerede tilbake i 2018 snakket man om «grafikkortkrise» .

Det er en kombinasjon av både stor etterspørsel fra forbrukere, en vekst i kryptograving, nye produksjonsprosesser og forsinkede produksjonslinjer som følge av corona som er grunnen til at situasjonen har blitt som den er i dag. De fleste grafikkort kan man rett og slett ikke kjøpe, og de som er tilgjengelige er enten eldre modeller eller svært overprisede.

Mange har derfor håpet at Nvidia og konkurrenten AMD ville kunne trappe opp produksjonen for å møte etterspørselen, men det virker altså ikke som om det kommer til å skje snarlig.

– Etterspørselen er ekstremt sterk

Informasjonen fra Nvidia kommer i form av en rapport om den finansielle situasjonen i selskapet i første kvartal 2022, og i rapporten noterer Nvidia seg en «...ekstremt sterk etterspørsel som fortsetter å overstige vår evne til å levere i inneværende år».

Selskapet har også tidligere nevnt at de ikke tror at de vil ha noen evne til å oppskalere i starten av 2022, så dersom etterspørselen holder seg like sterk vil det fort gå flere måneder inn i nyåret før vi ser noen forbedring.

Mangelen påvirker også andre brikkeprodusenter, og i sin tur også andre produkter som ferdigbygde datamaskiner og spillkonsollene PlayStation 5 og Xbox Series X. Produsenten bak disse brikkene, TSMC, spår også at produksjonen ikke vil kunne økes nevneverdig før tidligst et stykke inn i 2022.

Pessimistiske spådommer fra Intel og TSMC

Grafikkort som dette har vært mangelvare i flere år. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selskapet er imidlertid enda mer negative i sin vurdering av markedet enn Nvidia, og sier at de håper at de vil kunne tilby mer produksjonskapasitet i 2023. TSMC tror altså ikke at forsyningslinjene vil bli noe mindre trange før det har gått to fulle år, og de er ikke de eneste pessimistene.

Intel melder også at de tror det vil ta et par år å få rettet opp i produksjonskapasiteten . Selskapets nyinnsatte sjef, Pat Gelsinger, sier at det å bygge nye lokaler og produksjonslinjer ikke skjer over natten, men gjerne tar nettopp et par år å stable på bena. Intel er for øvrig også på vei til å kaste seg inn i grafikkortmarkedet , men har foreløpig ikke lansert noen produkter.

TSMC påpeker videre at de allerede kjører alle sine fabrikker på «mer enn 100 prosent kapasitet», og at de har kjøpt både land og utstyr for å bygge flere fabrikker. De hyrer også inn tusenvis av nye ansatte i forbindelse med økningen. Selskapet hadde tidligere store problemer med å levere nok brikker til bilindustrien, men har nå løst disse.

Så gjenstår det å se når Nvidia, Intel, TSMC og andre greier å løse floken for forbrukerne også.