Samsung: «Den kraftigste Galaxyen» er på vei

Inviterer til lansering senere denne måneden.

Besøk fra rommet? Nei - sannsynligvis ikke. Bare en ny Samsung Galaxy. Men de sparer ikke på uuuu-huuu-lydene i lanseringsvideoen av den grunn.

Finn Jarle Kvalheim 14 Apr 2021 09:40

Det er tett mellom teknolanseringene om dagen - Apple har akkurat varslet sin egen storlansering den 20. april . Nå varsler den koreanske giganten en såkalt Unpacked-lansering 28. april, altså en drøy uke senere. Denne gangen varsler de den «kraftigste Galaxyen».

Tradisjonelt er Galaxy et navn selskapet har brukt på telefonene sine, men det har i økende grad blitt brukt om resten av produktene fra produsenten - alt fra PC-er til hodetelefoner. Denne gangen handler ryktene i forkant om PC-er.

Samsung har allerede hatt to Unpacked-lanseringer i år. Den første brukte de til å slippe toppmobilene i Galaxy S21-serien, og den neste brukte de til de noe mer moderate Galaxy A52- og 72-mobilene . Førstnevnte vil være vanskelig å overgå i ren styrke uansett, siden S21-serien er utstyrt med de kraftigste mobilprosessorene du får tak i.

Sprø lanseringsvideo

For å illustrere «kraften» i de nye produktene som er på vei har Samsung sluppet en video, der en stor eske - formodentlig på laptopstørrelse - får omgivelsene til å gå av hengslene etter hvert som varebilen som frakter den kjører forbi.

Utover størrelsen på esken og datoen for arrangementet er det imidlertid lite å hente rundt hva slags type produkt det kan være snakk om.

Både CNet og The Verge melder at det skal være snakk om PC-er denne gangen. Nærmere bestemt Samsungs Galaxy Book-serie, som ikke har vært oppdatert siden 2019. Også en ny variant under navnet Galaxy Book Pro kan være på vei. Det er i så fall snakk om en «toppet» variant i serien, med OLED-skjermer, støtte for penn og kraftigere prosessorer.

Flere telefoner på vei

Det er fortsatt antatt at Samsung har flere telefoner å lansere. Typisk har selskapet hatt en Galaxy Note-lansering på høsten. Årets er noe mer usikker hvordan vil arte seg, siden Galaxy S21 Ultra fikk støtte for digital S-penn. Selskapet har likevel avvist rykter om at Note-modellen er på vei ut.

I tillegg er det ventet opptil fem forskjellige brettemobiler fra Samsung i løpet av året som kommer. Blant annet har de selv bekreftet at en brettbar mobil som gjør formfaktoren tilgjengelig for flere er på vei. På grunn av modellnummere som har lekket fra sertifiseringsorganer har internett lenge antatt at én av dem har vært en rimeligere Galaxy A-aktig modell, bare med brettbar skjerm.