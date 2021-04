Nå kan Apples «Hvor er?»-app også finne produkter fra andre selskaper

Apples Hvor er?-app er nå offisielt åpnet for tredjepartsprodukter. Apple

Stein Jarle Olsen 8 Apr 2021 08:56

Apple slapp onsdag en ny versjon av sin «Hvor er?»-app, med støtte også for å finne ting som ikke er laget av Apple.

Det såkalte «Find My Network Accessory Program» åpner nemlig opp appen for tredjeparter, og de første tre produsentene ut er sykkelprodusenten VanMoof, sporingsselskapet Chipolo og Belkin.

VanMoofs S3- og X3-elsykler, Chipolos nye sporingsbrikke One Spot og Belkins nye øreplugger Soundform Freedom True Wireless vil alle ha «Hvor er?»-støtte. Apple varslet allerede i fjor sommer at de ville åpne for tredjeparter, men det har altså tatt frem til nå å få ut de første produktene.

Chipolos One Spot vil sågar kun støtte Hvor er-nettverket, ikke Chipolos eget system.

Ny fane

Hvor er?-appen lar deg, som navnet tilsier, blant annet finne enhetene dine, og eventuelt også holde styr på hvor venner eller familie befinner seg. Systemet bruker i hovedsak bluetooth til å holde styr på hvor enheten din sist befant seg, så det er siste kjente posisjon som vises i appen.

Apple understreker at tredjepartsprodukter må oppfylle alle personvernkrav til Hvor er-nettverket, og siden det nye programmet er en del av «Made for iPhone»-ordningen er det høyst sannsynlig også en viss lisensieringskostnad involvert for selskapene.

Produkter med Hvor er-støtte vil dukke opp i en ny fane i appen kalt «Objekter».

Elsyklene fra VanMoof vil kunne spille av en lyd om du mot formodning ikke skulle vite hvor du har satt den fra deg. Du vil også kunne se siste kjente posisjon. Apple

Åpner for UWB-sporing

Apple varsler også at de jobber med en kravliste som gir produsentene anledning til å ta i bruk den såkalte ultra wideband-teknologien (UWB) i Apple-enheter med U1-brikke, som iPhone 11 og nyere, Apple Watch Series 6 og HomePod mini. Den kan blant annet brukes til å gi langt mer presis lokasjonsbestemmelse.

Som hos andre sporingssystemer fungerer «Hvor er?»-løsningen også slik at andre brukere vil kunne oppdage en mistet enhet og melde fra om den omtrentlige posisjonen til eieren av enheten. Dette fungerer også over bluetooth, slik at enheten ikke trenger å ha nettilgang for å kunne bli funnet.

Den store forskjellen kan være at det finnes så utrolig mange iPhoner der ute, og sånn sett kan du nærmest være sikker på at noen som er en del av nettverket vil kunne oppdage det du har mistet og dermed gi deg beskjed. Det hele skjer anonymt og kryptert.

Et app-ikon fra iOS så langt tilbake som 2019 ga en indikasjon på hvordan Apples egne AirTags ville se ut. Produktet har imidlertid fortsatt ikke sett dagens lys.

Apple-sporingsbrikker?

Ryktene har for øvrig lenge gått om at Apple jobber med sine egne sporingsbrikker kalt AirTags. Disse skal etter sigende benytte UWB, som blant annet gir muligheten til å ta opp kameraet på telefonen og «se» hvor enheten befinner seg i kamerasøkeren.

Konkurrenten Tile har for øvrig anklaget Apple for konkurransehemmende oppførsel, ved at Apple endret på standardinnstillingen for at tredjepartstjenester kunne ha kontinuerlig posisjonstilgang i bakgrunnen på telefonen - som gjorde at Tile-brukere stadig fikk forespørsler om å tillate posisjonstilgang. Apples «Hvor er»-app fikk fortsette som før.

Som en del av klagen pekte Tile også på at Apple planla å lansere sine egne sporingsbrikker, og at de kastet ut Tiles produkter fra fysiske Apple Store-butikker i forkant av dette. Apple svarte at de hadde gjort endringene i iOS for personvernets del, og at anklagene fra Tile var grunnløse.