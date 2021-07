Skal gjøre droner lydløse

Tidligere sjef i Uber Elevate starter selskapet Whisper Aero.

Kristoffer Møllevik, Tek.no

David Johansen Auby 13 Juli 2021 17:06

Da Amazon startet sin tjeneste Prime Air i 2016, og med det skulle begynne hjemlevering av pakker ved hjelp av droner, trodde mange av oss at den store «drone-revolusjonen» var i gang. Nå skulle snart alt - inkludert take-away - leveres til døren med de flygende vidundrene. Istedenfor fikk vi Foodora.

Men selv om droner har tatt steget inn i forbrukermarkedet, har den store kommersielle bruken av droner latt vente på seg. En nylig publisert sak fra Washington Post har for øvrig vist at droner også kan fungere som varslere , ikke bare budbringere.

Men hva skjer når dronene tar over luftrommet? Jo, det blir naturligvis en masse støy. Dette problemet ønsker det nyetablerte selskapet Whisper Aero å gjøre noe med. Bak oppstarten står Mark Moore, tidligere NASA-ingeniør og eks-sjef for Ubers lufttaxi-avdeling Uber Elevate (nå eid av Joby Aviation).

Skal maskere lyden med omgivelsene

Målet til Whisper Aero er å utvikle en elektronisk «thruster» - altså en fremdriftsinnretning - som er i stand til å maskere støyen fra dronen med lydbildet i omgivelsene ellers.

Ifølge Moore skal dette være en formidabel utfordring siden det ikke bare handler om selve lydnivået, men også om lydfrekvensen. Moore trekker frem et helikopter som eksempel, der den kombinerte lyden av hale-motoren og hoved-motoren skaper et mer irriterende lydbilde siden de to lydkildene bruker ulike frekvenser.

I tillegg utvikles det stadig nye såkalte eVTOL-fartøy («electric vertical takeoff and landing») med nye lydprofiler og dermed nye utfordringer. Whisper Aero utvikler derfor en tilpasningsdyktig løsning som skal kunne fungere på sikt.

Et hinder for vekst

Ifølge Moore startet ideen bak Whisper Aero med erkjennelsen om at drone-støy vil være et avgjørende hinder for kommersiell vekst. Andre typer luftfartøy slipper i stor grad unna denne problemstillingen siden de ikke brukes like hyppig og ofte ikke der det ferdes mange mennesker. Det vil med andre ord måtte stilles andre krav til en drone som leverer mat til både deg og resten av nabolaget.

Per i dag er det for øvrig strenge regler for bruk av droner i Norge , og det stilles blant annet krav til at man alltid må kunne se dronen mens den er i bruk. Dette vil i seg selv bli en utfordring hvis droner skal brukes til kommersielle formål i fremtiden.