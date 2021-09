Tesla Roadster kommer først i 2023

Tesla Roadster Tesla

Vilde M. Horvei 2 Sept 2021 11:55

Elon Musk er ute og tweeter igjen, denne gangen med en oppdatering om Teslas Roadster. Den skal visstnok bli tilgjengelig i 2023, såfremt ikke 2022 byr på store problemer.

I utgangspunktet var den nye generasjonen Tesla Roadster planlagt å kjøre ut av fabrikkene i 2020 . Men ifølge Musk har det siste året bydd på en rekke problemer med leveranser, hvilket har gjort at datoen for Roadster har blitt forskjøvet.

Mange har allerede betalt depositum

Forsinkelsen av Roadster, som først ble annonsert i 2017 , kan komme til å svi litt for dem som allerede har reservert bilen. Depositumet for de reserverte standardmodellene ligger på intet mindre enn 409 000 kroner, mens du for «high-end» versjonen må ut med hele to millioner kroner.

Den som venter på noe godt, venter likevel forhåpentligvis ikke forgjeves. Helt siden Musk sendte den originale Roadster-modellen ut i verdensrommet har det lekket både det ene og andre om den nyere generasjonen Roadster.

Som vi har skrevet om tidligere vil Tesla Roadster få en batteripakke på 200 kWh, hvilket vil gi en rekkevidde på rundt 1000 kilometer. Men kanskje mest spenstig er planen om å gjøre den til verdens raskeste serieproduserte bil. Til hjelp kommer SpaceX-utstyrspakken , som innebærer montering av «rakettmotorer», eller luftdyser, som blant annet vil få den raskt opp i fart.

Mangel på mikrochiper får skylden

Den evige mangelen på mikrochiper har ikke bare skapt problemer for produksjonen av TVer og spillkonsoller , også bilprodusenter har merket tørken.

Tesla har forsøkt å omgå en del av leveranseproblemene ved å skrive om selve programvaren sin for å støtte andre typer mikrochiper, skriver The Verge. Dette har gjort at Tesla har klart å opprettholde en høy grad av produksjon av sine modeller.