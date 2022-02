Om ett år stenger Nintendo butikken for Wii U og 3DS

Fremover blir det vanskeligere å kjøpe spill til New 2DS XL og resten av 3DS-familien – samt Wii U.

Mot slutten av mars måned 2023 vil det ikke være mulig å kjøpe spill eller annet digitalt innhold fra Nintendo eShop til Wii U- og 3DS-konsollfamiliene. Dette opplyser Nintendo nå på sine amerikanske nettsider.

En slik nedstengning vil ramme Nintendo-eiere som fremdeles klamrer seg fast til sine gamle konsoller og benytter seg av den digitale butikken for å kjøpe spill. Nintendo vil også sperre for henting av gratis innhold, inkludert spilldemoer.

På den annen side vil det stadig være mulig å laste ned spill og annet innhold man allerede har kjøpt, samt motta eventuelle programvareoppdateringer.

Nintendo vil heller ikke surre med mulighetene for å spille på nettet, så de som klarer seg med sine gamle favoritter kan altså puste lettet ut. Dessuten er det altså stadig over ett år til butikken lukker for godt.

Stenger pengestrømmen allerede i 2022

Men allerede nå før sommeren 2022 tar Nintendo grep som begrenser mulighetene til å foreta digitale kjøp for Wii U- og 3DS-konsollfamiliene.

Først stenger de for mulighetene til å bruke kredittkort for å legge penger til kontoen i Nintendo eShop for disse konsollene. Dette skal skje den 23. mai.

Neste dato å merke seg er 29. august. Etter dette vil det heller ikke være mulig å bruke eShop-gavekort til å putte penger på slike kontoer.

Det eneste som da vil fungere er å bruke penger som allerede ligger på kontoen, eller nedlastingskoder som gjelder for bestemte spill. Dette vil da være mulig å gjøre frem til slutten av mars 2023.

