Her er Pro-maskinene Apple skulle lansert for flere år siden

Helt nye MacBook Pro får tilbake gamle porter, får ny skjerm og helt rå ytelse.

Nye MacBook Pro.

Nesten to år etter at MacBook Pro-serien til Apple ble oppdatert sist, presenterte selskapet i kveld to nye modeller.

De to får helt ny design, flere tilkoblingsporter de tidligere mistet og kraftig oppgradert innmat, selvsagt sentrert rundt Apples splitter nye og egenutviklede systembrikker kalt M1 Pro og M1 Max.

«Proen» blir for første gang tilgjengelig som 14,2-tommer, men kommer i tillegg i en 16,2-tommer utgave for deg som vil ha enda bedre oversikt.

MacBook Pro kommer i 14- eller 16-tommers varianter.

Utseendemessig er det bare den fysiske størrelsen som skiller de to modellene.

De er, som tidligere, bygget i aluminium, men får nye skjermpaneler som strekker seg enda lenger ut mot kantene. Nå måler rammen bare 3,5 millimeter.

Får skjermleppe og mye bedre kamera

For første gang får MacBook den såkalte «notchen», eller skjermleppen, vi kjenner fra de fleste moderne smarttelefoner, inkludert iPhone.

En skjermleppe måtte til for å få plass til kameraet i toppen av skjermen. Kameraet kan filme i Full HD-oppløsning (1080p) og har en større blenderåpning (på f/2.0), som sikrer et mer lyssterkt bilde enn tidligere.

Det finnes knapt bærbare maskiner på markedet som kan filme i mer enn HD-oppløsning (720p) i dag, og de har som regel lyssvake bildesensorer.

Her legger Apple altså opp til en sjarmoffensiv overfor alle som møter kollegaer, kunder eller venner digitalt for tiden.

Noe FaceID-kamera ser det imidlertid fremdeles ikke ut til at vi får, som jo er synd. Mange Windows-PC-er har hatt ansiktspålogging i mange år allerede.

Skjermleppen gir plass til et Full HD-kamera, mens rammen rundt har krympet.

Raskere og mer nøyaktige paneler

De nye panelene kalles Liquid Retina XDR og er basert på en ny skjermteknologi kalt MiniLED med 10.000 induviduelle lysdioder.

For deg som vurderer en ny Pro betyr det mer presis lysgjengivelse og kontrast med lokale dimmingsoner og høyere maks lysstyrke. Panelet skal kunne vise 1000 nits kontinuerlig, og strekke seg helt opp til smått vanvittige 1600 nits lysstyrke i kortere perioder. En vanlig bærbar PC kan i dag typisk nå mellom 300 og 500 nits.

Panelene får støtte for Apples såkalte «Pro Motion», som dynamisk øker billedfrekvensen til inntil 120 bilder i sekundet når du trenger det for å få et så jevnt bilde som mulig. Som når du ruller nedover en nettside, ser en film tatt opp med høy bildeflyt eller spiller.

Dette er en funksjon som ble introdusert i årets iPhone Pro-modeller tilbake i september, men på MacBook Pro får du også valget om å «låse» bildeflyten til 120 FPS om du vil.

Henter tilbake portene vi savnet

Mange vil juble over av at flere gamle kjenninger gjør «comeback».

I den nye MacBook Pro-serien får vi for det første tilbake den geniale MagSafe-ladekontakten vi mistet da Apple gikk over til lading utelukkende med USB-C for noen år tilbake.

MagSafe-kontakten fester seg til maskinen ved hjelp av magneter, slik at ladekabelen løses ut og du unngår å rive med deg maskinen om du snubler i den. Kontakten har fått mulighet til å forsyne maskinen med mer strøm enn tidligere - men du kan også lade med USB-C om du av en eller annen grunn skulle foretrekke det.

Forrige Neste MagSafe-kontakten er tilbake. Åpne fullskjerm

I tillegg får (utrolig nok!) MacBook Pro med seg en dedikert HDMI-port og en SDXC-kortleser. Hodetelefonutgangen har de heldigvis latt stå!

Apple gjør for øvrig et poeng ut av at MacBook Pro støtter to til tre eksterne skjermer avhengig av konfigurasjon. Mange ble skuffet da de oppdaget at MacBook-modellene med den «vanlige» M1-brikken bare kunne kobles til én ekstern skjerm, som gjorde dem til dårligere «proff»-maskiner.

Uansett: farvel adaptere!

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Gir opp TouchBar

Vi har over flere år nå slitt med å finne så mange nyttige bruksområder for TouchBar, som overtok for de mer tradisjonelle funksjonstastene for et par generasjoner siden.

Nå gir også Apple omsider opp denne og erstatter den med fysiske funksjonstaster. Det betyr at Pro-maskinene på dette området blir mer lik Air-maskinene, som alltid har hold på disse.

Kanskje vil den bli savnet av enkelte profesjonelle brukere, men for mange vil nok denne reverseringen gi mersmak.

TouchBar er borte fra de nye Pro-maskinene.

Nye, råkraftige systembrikker

De ferske MacBook Pro-maskinene kommer med en av to nye kraftige systembrikker: M1 Pro, eller M1 Max.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sistnevnte er den største og kraftigste brikken Apple har laget, med til sammen 57 milliarder transistorer.

Systembrikkene er designet av Apple og laget med en svært moderne produksjonsprosess på 5 nanometer. Dette betyr at brikkene er veldig energieffektive, i tillegg til å være kraftige.

M1 Pro-brikken kommer i tre varianter. Med:

8-kjerner prosessor, 14-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

10-kjerner prosessor, 14-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

10-kjerner prosessor, 16-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

M1 Max-brikken kommer i to varianter. Primært med kraftigere grafikk enn «M1 Pro»:

10-kjerner prosessor, 24-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

10-kjerner prosessor, 32-kjerner grafikk og 16-kjerner maskinlæring

De nye M1-brikkene er de største Apple har laget.

Maskinene med den nye M1 Pro- eller Max-brikken skal ha omtrent 2 ganger så høy prosessorytelse som dagens kraftigste MacBook Pro 16, som jo fremdeles kommer med en Intel-basert i9-prosessor.

Når det gjelder grafikkytelse skal M1 Pro-brikken levere inntil 2,5 ganger så mye krefter, og M1 Max-brikken inntil 4 ganger kraften til den utgående Proen med dedikert AMD Radeon Pro 5600M-grafikk.

Uten at de nevnte navnene deres var det klart at Apple mener de nye M1-brikkene deres fint kan konkurrere mot flere av AMD og Nvidias dedikerte grafikkløsninger når det kommer til ytelse. I tillegg til å overgå dem i effektivitet.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Apple fortalte at de nye MacBook Pro-modellene har fått mulighet til å trekke inn hele 50 prosent mer frisk luft gjennom et nydesignet kjølesystem. De understreket imidlertid at systembrikkene deres skal være så effektive at viftene bare unntaksvis trenger å jobbe. Selv tunge arbeidslaster skal ifølge Apple skje uten særlig støy.

Det rimer i alle fall greit med erfaringene vi gjorde oss da vi testet MacBook Pro med M1-prosessoren, som vi hørte svært lite til under testingen.

Mens MacBook Pro 14 får inntil 17 timer batteritid ved videoavspilling og 11 timer nettsurfing, får storebroren inntil 21 timer videoavspilling og 14 timer surfing.

Slik ser nye MacBook Pro ut på innsiden, med oppgradert kjølesystem.

Begynner på 23.500 kroner

Begge modeller blir tilgjengelige med ulike varianter av M1 Pro- og M1 Max-brikkene. De kan også konfigureres med inntil 64 GB minne og 8 TB lagring.

Mens 14-tommeren begynner på 23.490 kroner, starter 16-tommeren på 29.490 kroner. Maskinene blir tilgjengelige fra 26. oktober, men kan bestilles fra i dag.

Den gamle MacBook Pro 13-tommeren, med M1-brikke og TouchBar, kan stadig bestilles.

