MacBook Pro får en «knapp» for høyere ytelse

Henvisninger til turbomodus funnet i koden.

Illustrasjonsbilde.

At Apples nye MacBooker vil være ytelsesbeist har vi allerede fått bekreftet fra flere hold – men ifølge iOS-utvikler Steve Moser har man nå funnet henvisninger til en turbomodus på toppen av dette.

Moser delte funnet sitt på Twitter, der modusen refereres til som «High Power Mode». Begrepet er funnet i kodematerialet for den nye M1 Max-brikken, og har følgende beskrivelse (oversatt fra engelsk): «Din Mac vil optimalisere ytelsen for å bedre kunne utføre ressurskrevende oppgaver. Dette kan resultere i høyere viftelyd.»

Originalposten kan du se under:

Apple skal også ha bekreftet overfor MacRumors.com (som Moser også jobber for) at navnet på modusen er korrekt, og vil komme til de nye MacBookene (men kun M1 Max-utstyrte modeller):

Virtuell turboknapp

Viftene kan bli mer bråkete med modusen aktivert.

Nøyaktig hvordan Apple vil implementere funksjonen er derimot ikke helt sikkert. Kanskje kan man velge å automatisk aktivere dette dersom krevende oppgaver skal utføres. Kanskje må man aktivere det selv.

Gitt beskrivelsen er det lett å anta at det vil dreie seg om en slags virtuell «turboknapp», ettersom Apple tradisjonelt har vært veldig forsiktige med å la ytelse gå på bekostning av støynivå og komfort. Og for denne turbomodusen nevnes det tross alt spesifikt at viftelyden sannsynligvis vil øke.

Det er igjen også viktig å påpeke at dette sannsynligvis kun blir å finne i den aller dyreste og mest velutstyrte varianten av 16-tommeren, som da altså må ha en M1 Max-brikke. Har du den noe svakere M1 Pro-varianten eller 14-tommeren vil du etter alt å dømme ikke få noen turboknapp å trykke på.

Rimelig er det nok også å anta at denne modusen kun vil kunne brukes med maskinen plugget trygt i et strømuttak, slik det er for de fleste Windows-laptoper med lignende modi også.

