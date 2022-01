Nvidia lanserer oppgradert RTX 3080

Ny og enda dyrere versjon av kortet få har sett snurten av er på vei!

Uten særlig fanfare har Nvidia lansert en forbedret versjon av sitt RTX 3080-grafikkort.

Den nye modellen får mer minne og litt flere shadingenheter (CUDA-kjerner) samt RTX-enheter enn originalen, som ble avduket tilbake i august 2020.

Ytelsen bør dermed nærme seg den til storebror RTX 3080 Ti, og kortet vil dessuten takle 4K-oppløsning med høyere teksturdetaljer bedre enn tidigere takket være en minneoppgradering.

Det er imidlertid greit å understreke at dagens oppgradering ikke vil føre til veldig merkbar ytelsesøkning for deg som allerede eier et RTX 3080. Trolig er det derfor Nvidia lanserer dette som en ny versjon av kortet, og ikke som et såkalt «Super»-kort.

Den nye RTX 3080-modellen vil kun selges via Nvidias partnere, som Asus, EVGA, MSI og Gigabyte.

Får mer minne og høyere ytelse

Spesifikt øker minnemengden fra 10 GB hos originalen til 12 gigabyte. Også den såkalte minnebåndbredden øker med 20 prosent, noe som tar kortet opp på nivå med RTX 3080 Ti på disse feltene.

I tillegg øker antallet RT-kjerner og Tensor-kjerner med omtrent 3 prosent. Disse kjernene står for henholdsvis strålesporingytelse og DLSS-oppskalering i spill.

Trolig vil kortet komme med PCIe-teknologien ReBAR ferdig aktivert. Denne teknologien ble lansert etter at det originale RTX 3080 var lansert, men kunne gi det en solid ytelsesøkning i flere titler på ellers oppdaterte systemer om det ble skrudd på manuelt via en fastvareoppdatering og litt tukling i «BIOS».

Om du allerede har et originalt grafikkort fra RTX 3080-serien, eller den øvrige RTX 30-serien for den saks skyld, forteller vi deg hvordan du aktiverer ReBar og låser opp høyere ytelse her:

Strømforbruket øker, og hva med prisen?

Dessverre er det ikke bare ytelsen som øker. Det samme gjør strømforbruket, ettersom både det ekstra minnet og grafikkjernene trekker mer strøm. Faktisk trekker nye RTX 3080 inntil 30 watt mer enn originalen, for inntil 350 watt totalt.

Å snakke om lanseringspris blir rimelig nytteløst. Omtrent ingen kort er solgt for prisen Nvidia har annonsert på over et år, så hva den nye utgaven vil gå over disk for er helt og holdent opp til markedet å bestemme.

Det originale RTX 3080 har ligget mellom minst 13.000 og 15.000 kroner det siste året. Om det i det hele tatt har vært mulig å få tak i.

Ettersom RTX 3080 er Nvidias mest ettertraktede kort for entusiaster er det bare å vente at den oppgraderte modellen vil bli minst like vanskelig å få tak i som originalen, og trolig enda litt dyrere.

Storebroren, som er nestemann på ytelseslisten, selges nemlig for priser fra 19.000 kroner, så det er fortsatt rom for enda høyere priser for nykommeren.

Den nærmeste konkurrenten til RTX 3080, både originalen og den nye modellen, er AMDs RX 6900 XT. Det selges til omtrent 17.000 kroner for tiden, har 16 GB minne og er like raskt i tradisjonelle spill. I titler som utnytter strålesporing, eller har implementert støtte for Nvidias DLSS-oppskalering, er imidlertid Nvidia-kortene langt på vei å foretrekke.

Modell Nvidia RTX 3080 10 GB Nvidia RTX 3080 12 GB Nvidia RTX 3080 Ti Arkitektur Ampere Ampere Ampere Grafikkprosessor GA102-200 GA102-220 GA102-225 Brikkestørrelse 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) Transistorer 28,3 mrd. 28,3 mrd. 28,3 mrd. Shadingenheter 8704 8960 10240 Tekstur/rasterenheter 272/96 280/112 320/112 Strålesporingkjerner 68 (2. gen) 70 (2. gen) 80 (2. gen) «AI»-kjerner 272 (3. gen) 280 (3. gen) 320 (3. gen) GPU-boost 1710 MHz 1710 MHz 1665 MHz Minne 10 GB G6X (19 Gb/s) 12 GB G6X (19 Gb/s) 12 GB G6X (19 Gb/s) Minnebåndbredde 760 GB/s (320-bit) 912 GB/s (384-bit) 912 GB/s (384-bit) Typisk forbruk 320 W (12-pin) 350 W (12-pin) 350 W (12-pin) Lansert September 2020 Januar 2022 Juni 2021

Slipper snart verdens kraftigste grafikkort

Under årets store elektronikkmesse i Las Vegas, CES, annonserte Nvidia også to andre grafikkort: budsjettmodellen RTX 3050, og det som vil bli verdens kraftigste grafikkort, RTX 3090 Ti basert på den fulle Ampere-brikken.

Sistnevnte vil utvilsomt bli eksepsjonelt dyrt når det etter planen slippes senere i 1. kvartal. Nvidia planlegger å fortelle mer om kortet senere i januar.

Du kan lese om alle maskinvarenyhetene som ble sluppet på CES av Nvidia, konkurrenten AMD og Intel her:

PS: Det er ventet at Nvidia vil lansere en helt ny generasjon grafikkort, i RTX 40-serien, på tampen av året. Da med lang høyere ytelse enn dagens RTX 30-serie.

