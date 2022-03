Musks Starlink-terminaler har ankommet Ukraina

Det melder ukrainske myndigheter.

Bildet skal vise en last med Starlink-terminaler som har ankommet Ukraina.

Ukraina har hatt en del trøbbel med tilgangen til internett siden Russland invaderte landet, og for få dager siden kom Ukrainas visestatsminister Mykhailo Fedorov med en bønn om hjelp til Elon Musk via Twitter.

Svaret fra Musk kom kjapt: SpaceX’ satellittbaserte internettsystem Starlink skulle være aktivert over Ukraina, og flere Starlink-terminaler skulle være på vei.

En Starlink-terminal er enkelt forklart en rund antenne som kreves for å få kontakt med satellittene.

Nå melder Fedorov at sendingen med Starlink-utstyr har ankommet. Fra hans Twitter-konto får vi nå et bilde av en lastebil fylt opp av Starlink-utstyr, og en takk til Musk.

Krever fri sikt

Ifølge Starlink er løsningen i hovedsak best egnet for avsidesliggende strøk uten andre muligheter for internettoppkobling. Ettersom antennene krever relativt fri sikt mot store deler av himmelen, vil det by på en del problemer å få dette til å fungere godt i visse urbane strøk.

På Starlinks hjemmesider anbefales det derfor å installere antennen på et tak eller annet høyt punkt. Sånn sett kan det i det minste være en god løsning for folk som holder til i boligblokker og lignende.

Starlink er et ganske ambisiøst prosjekt, der planen er å kunne ha så mye som 42.000 minisatellitter svevende rundt kloden.

Men per i dag skal det være mindre enn 2000 slike satellitter i bane, og derfor er heller ikke tjenesten tilgjengelig overalt. For tiden er Starlink kun tilgjengelig i et knippe utvalgte land, og typisk er det ventelister på utstyret som kreves – altså terminalene.

