Kundestorm etter at Rivian satte opp prisene med over 100.000 kr

Trakk tilbake og beklaget.

Rivian skrudde retroaktivt opp prisene for reservasjonsholdere med over 100.000 kroner.

Elbilprodusenten Rivian, som er i ferd med å lansere pickupen R1T og SUV-en R1S, varslet tidligere denne uken samtlige av sine reservasjonsholdere om at prisene på bilene ville endres før lansering.

Rivian pakket prisøkningen inn med å lansere en tomotorsversjon av bilene, i tillegg til firemotorsversjonen de allerede hadde introdusert, pluss en ny og mindre batteripakke. Samtidig gjorde de tomotorsversjonen standard og ville ha ytterligere 6000 dollar (snaut 54.000 kroner med dagens kurs) fra kundene for firemotorsversjonen.

For å gjøre saken enda verre gjorde Rivian det også umulig å bestille firemotorsversjonen av bilene sammen med den rimeligste batteripakken (cirka 420 kilometer rekkevidde etter den strenge amerikanske EPA-standarden), så kunder måtte legge på ytterligere 6000 dollar for den store batteripakken (515 kilometer) eller 16.000 dollar for Max-pakken med over 640 kilometer rekkevidde.

Verken tomotorsversjonen eller den minste batteripakken skal heller i produksjon før i 2024. Med andre ord: Enten måtte kundene akseptere prisøkningen eller vente flere år på en mindre kapabel bil enn det de trodde de ville få.

Rivians biler markedsføres som «eventyrerbiler», blant annet med muligheten for telt og uttrekkbart kjøkken.

Måtte velge en større pakke

I tillegg kom mindre økninger på enkelte tilvalg. Ved lansering var innstegsprisen på firemotorsversjonen av pickupen R1T 67.500 dollar (cirka 604.000 kroner), mens den etter prisøkningen er oppe på 79.500 dollar (711.000 kroner), en økning på 107.000 kroner eller cirka 17 prosent. For SUV-en R1S er økningen på omtrent 20 prosent.

Prisøkningen omfattet i utgangspunktet ikke kunder som hadde kommet så langt i prosessen at de var i ferd med å ferdigstille bestillingen sin, men alle med reservasjon eller forhåndsbestillinger ville måtte betale mer.

Rivians vekstsjef Jiten Behl ga samme uttalelse til flere medier, blant annet Techcrunch, The Verge og Electrek. Han forklarte økningen med at prisene opprinnelig ble satt helt tilbake i 2018, og at brikkemangel, inflasjon og generelt økte kostnader på komponenter har gjort det nødvendig med en justering.

– Denne avgjørelsen vil tillate oss å fortsette å tilby konkurransedyktige produkter som opprettholder den høye standarden for kvalitet, ytelse og egenskaper som kundene forventer og fortjener fra Rivian, sa Behl.

SUV-en R1S.

Frustrerte kunder

Ikke overraskende ga annonseringen en kaskade av sinte reservasjonsholdere hvor mange også gikk så langt som å kansellere reservasjonen sin. En sint kunde var eksempelvis Zack Nelson, som står bak den populære Youtube-kanalen Jerryrigeverything.

Mange pekte på Tesla, som har hatt en historie for å øke prisene jevnt og trutt, men har holdt seg til den avtalte prisene for kunder med forhåndsbestillinger.

Torsdag sendte derfor Rivian-sjef RJ Scaringe ut et nytt åpent brev til kunder, hvor han kom med en unnskyldning for å ha brutt tilliten til kundene.

– Vi feilet i å skjønne at dere så på konfigurasjonene deres som låste i pris, og vi antok feilaktig at de annonserte Dual Motor- og Standard battery pack-valgene ville gi konfigurasjoner på prispunkter som lå på samme nivå som de originale konfigurasjonene deres. Selv om det var logikken, var det feil og vi ødela tilliten dere hadde til Rivian, skrev han.

Rivian-sjef RJ Scaringe måtte unnskylde til kundene.

Selskapet valgte derfor å gå tilbake på prisøkningene for alle som hadde forhåndsbestilt bilen før prisøkningen 1. mars. Alle som hadde kansellert bestillingen sin etter prisøkningen vil også få mulighet til å gjenopprette den med samme konfigurasjon, pris og leveringsvindu, ifølge Rivian.

– Jeg har gjort mange feil siden vi startet Rivian for over 12 år siden, men denne har vært den mest smertefulle. Jeg beklager virkelig og er dedikert til å gjenopprette tilliten, skriver Scaringe i brevet.

Mange venter på pickuper

Rivian var tidlig ute med å lansere sin el-pickup, i det som fortsatt er et marked mer preget av lovnader enn faktiske biler på veien. Tesla har utsatt sin Cybertruck nærmest på ubestemt tid, mens Ford har stoppet muligheten til å reservere kommende F-150 Lightning takket være voldsom interesse. Her skal i det minste produksjon og leveranser starte i år.

Rivian har for øvrig tidligere bekreftet at bilene deres vil komme til Norge. Teknisk Ukeblad gjenga i 2018 kommunikasjonssjef Ken Shuman på at de ville komme til Norge i 2021, mens Bilbransje24 siterte en anonym Rivian-kilde høsten 2021 på det samme. Selskapet skal også ha vært på jakt etter næringseiendommer i Norge, samtidig som de har vært i dialog med tilbydere av servicetjenester.

Ved årsskiftet meldte Rivian at de hadde produsert 1015 biler i 2021. 920 av dem var så langt levert til kunder. Den gang hadde selskapet 71.000 reservasjoner av R1T og R1S.