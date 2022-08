MGs ID.3-konkurrent har fått norsk pris - og den blir rimelig

MG har hatt brukbar suksess på det norske markedet med sin ZS-modell. I disse dager er nye Marvel R på vei ut til norske kunder, og snart er også stasjonsvognen MG5 på norske veier. Neste ut er MG4.

Vi skrev første gang om MG4 tidligere i sommer, og nå er importør Norwegian Mobility Group klar med flere detaljer om den norske lanseringen av bilen - som kanskje blir spesielt interessant siden den lanseres i et marked som preges av svært lange leveringstider og et bruktmarked hvor mange nyere modeller koster mer brukt enn de gjør som nye.

Startprisen blir nemlig overkommelige 318.000 kroner inkludert levering i Moss. For den prisen får du bakhjulsdrift, et batteri på 64 kilowattimer, en WLTP-rekkevidde på 435 kilometer og 204 hestekrefter som skal gi 0–100 på under åtte sekunder.

Prisen er for utstyrsnivå Luxury, som vi foreløpig ikke vet hva vil innebære utover varmepumpe, varme i ratt og varme i forsetene - men Luxury har for tidligere MG-modeller stort sett betydd stort sett alt av utstyr produsenten kan levere.

MG4 plasserer seg i C-segmentet.

Rimeligere enn konkurrentene

MG4 måler knappe 4,3 meter i lengde, og de mest aktuelle konkurrentene blir derfor biler som Volkswagen ID.3, Hyundai Kona og Renault Mégane E-Tech.

ID.3 starter i dag på 376.300 kroner med 58 kWh batteri, 422 km rekkevidde og 204 hestekrefter, men du får riktignok også en modell med 77 kWh batteri (og riktignok kun fire seter) for 398.100 kroner - begge deler inkludert frakt til Oslo.

Hyundai Kona med 64 kWh batteri og Premium utstyrsnivå koster på sin side 374.900 kroner på kampanje for tiden, også det inkludert levering. Den har riktignok 484 kilometer WLTP-rekkevidde, men de samme 204 hestekreftene.

Mégane E-Tech har et litt mindre batteri på 60 kilowattimer, men likevel hakket bedre rekkevidde enn MG-en på 458 kilometer. I rimeligste utstyrsnivå Evolution ER får du riktignok «bare» 130 hestekrefter, og prisen er 389.900 kroner inkludert frakt og levering. Går du opp til cirka 415.000 kroner får du imidlertid 220 hester og et antall hovedsaklig kosmetiske oppgraderinger.

Utskiftbart batteri

Batterisystemet på MG4 skiller seg også fra konkurrentene ved at det er utskiftbart. MG4 er nemlig bygget på MGs morselskap SAICs såkalte MSP-plattform, med et nytt batterisystem kalt One Pack. Disse kommer i ulike størrelser, men tilkoblingene til andre komponenter er de samme, og derfor skal det være mulig å bytte til for eksempel en større batteripakke på et senere tidspunkt.

Batteripakken i MG4 måler bare 11 centimeter i høyden, og skal være utbyttbar.

MG skisserer også en liknende løsning som et annet kinesisk selskap, nemlig Nio, har, hvor du leier batteriet og kan bytte det ut fortløpende - såkalt «Battery as a service». MG sier det i teorien kan være mulig med One Pack-batterier fra 40 og helt opp til 150 kilowattimer, men sistnevnte vil nok sannsynligvis være forbeholdt større modeller enn MG4.

Utover 64 kWh-batteriet som lanseres i Norge har MG foreløpig varslet at det kommer et batteri på 51 kilowattimer, med en rekkevidde på rundt 350 kilometer i enkleste utstyrsversjon. MG har også sagt at det kan bli aktuelt å oppgradere systemspenningen i bilen fra 400 til 800 volt i fremtiden, som blant annet skal kunne øke ladehastighene. Foreløpig oppgis hurtiglading til 80 prosent å ta rundt 35 minutter.

Demo- og utstillingsbiler skal dukke opp hos MG-forhandlerne i oktober, ifølge importøren, og kundebiler vil leveres fra og med første kvartal 2023. En firehjulsdrevet versjon er varslet at vil komme senere, med hele 443 hestekrefter og 0–100 på så lite som 3,8 sekunder.

Les også Her er Minis nye elbilkonsept - Aceman