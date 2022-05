Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå kommer robotklipperen som ikke trenger grensekabel til Norge

Segways Navimow-klippere dukker opp hos nordiske forhandlere

Segways robotgressklippere uten kanttråd kommer til Norge, sannsynligvis i månedsskiftet i begynnelsen av juni. Det får vi opplyst fra Norden-distributør Witt, som sier vi er først ut i Europa.

Robotgressklippere trenger vanligvis en kanttråd som markerer utkanten av klippeområdet, og skal vi tro interessen for saken om Navimow-klipperne fra i fjor høst er dette noe mange irriterer seg over.

Bruker GPS

Det som skiller Segway-klipperen fra andre robotklippere for forbrukere er nemlig at den bruker GPS til å avgjøre hva som er ytterkanten av klippeområdet, ikke kanttråd.

Systemet kalles EFLS - Exact Fusion Locating System - og betyr i praksis at det sitter en GPS-enhet på selve klipperen og en på basestasjonen, som så samkjøres mot en satellitt. De virtuelle grenseveggene setter du opp med mobilen. Nøyaktigheten skal være innenfor noen få centimeter, og maskinen takler inntil 45 prosent helling (Ikke grader).

Støynivået er oppgitt til akseptable 54 desibel, som er hakket under vanlig samtalenivå, og klipperen er IP66-sertifisert, som betyr at den er støvtett og omtrent betyr at den skal tåle å bli spylt med høyttrykksspyler.

Segway Navimow H800 annonse Sjekk prisen

Vil sikre at klipperen er egnet

Witts produktsjef Flemming Nielsen sier til Tek de kommer til å opprette et «testmiljø» på nettsiden som forbrukeren går gjennom før de kjøper varen, slik at de kan unngå at kunder ender opp med at de ikke får brukt klipperen i egen hage.

– Forhandlernettverket blir satt opp slik at hver forhandler er autorisert i å godkjenne hagen innen kunden kjøper. Og ja, det er helt sikkert hager der ute hvor wire stadig er den beste løsningen, sier han.

Har du en hage som står midt mellom en rekke høye bygg kan det for eksempel hende at GPS-signalet ikke vil være sterkt nok til at klipperen vil fungere slik den er ment.

Witt opplyser imidlertid at de har tilbehør som vil kunne hjelpe med signalet de steder det er utfordrende - men at en storby med skyskrapere eksempelvis ikke er egnet.

Vi får også opplyst om at samtlige av de fire variantene av Segway-klipperen blir tilgjengelig, med veiledende priser på mellom 13.499 kroner og 26.999 kroner for den kraftigste varianten.

Utradisjonell utforming

I likhet med andre robotklippere, har også denne maskinen en roterende plate under med kutteblader. Det som er litt utradisjonelt er at denne kutteplaten er plassert på den ene siden av maskinen.

Grunnen er at den enklere skal kunne komme tettere på kantene av hagen, slik at du ikke skal trenge å bruke en kantklipper i like stor grad. Maskinen skal også automatisk variere klippehøyden i perioder, som visstnok skal gi et bedre resultat.

Hvorvidt det fungerer skal vi naturligvis teste så fort vi har fått fatt i et testprodukt. Det skal dukke opp om ikke lenge.

Les også Slik unngår du feilene mange gjør når de kjøper robotgressklipper