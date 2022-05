SpaceX slipper satellitt-nett for bobil og campingvogn

Men blir kritisert for høye priser.

Amerikanske Starlink lanserer nå en løsning som kan forsyne bobil- og campingvognbrukere med internettilgang via satellitt, melder Engadget.

Det nye tilbudet har imidlertid høstet kritikk, både for å være dyrere og dårligere enn de andre abonnementene til selskapet.

Starlink koster allerede 110 dollar i måneden, om lag 1100 kroner, men for bobilabonnementet må man ut med ytterligere 25 dollar – totalt 135 dollar.

Starlink er foreløpig tilgjengelig i 32 land – men enn så lenge ikke i Norge. Vi er ventet å få tilgang neste år en gang.

Starlink er et nettverk av satellitter som kretser i bane rundt kloden. Målet er å ha omtrent 30 000 slike enheter for å kunne gi internett på de mest avsidesliggende områdene av kloden så lenge du har fri sikt til stjernene.

Ingen ventetid, men heller ingen prioritet i nettet

For de landene som kan få nett via Starlink, er det nå en ganske solid ventetid på utstyret som trengs for å ta i bruk tjenesten på en fast bopel. Ventelisten strekker seg angivelig til 2023 skal vi tro Engadget.

Men den nye varianten for folk på reisefot virker mottagerutstyret å være tilgjengelig med en gang. Du trenger altså en liten parabolantenne, et stativ til denne, samt strømforsyning og en WiFi-ruter.

I tillegg til å betale noen hundrelapper mer i måneden for å få tilgang til Starlink på farten, er det også en annen ting du taper kampen om, nemlig prioritet.

For dersom det er perioder med mye belastning på nettverket vil hjemmebrukerne prioriteres fremfor brukerne som vil ha nett i bobilen. Via en hjelpeside skriver nemlig Starlink at «hastighet og uavbrutt bruk av tjenesten ikke er garantert.»

Du vil heller ikke kunne være tilkoblet Starlink-nettet mens bobilen er på farten.

Gode hastigheter

Starlink er ikke ment å erstatte fibernettet til de som bor i tettbygde strøk, men heller gi gode hastigheter og stabil dekning til de som bor i grisgrendte strøk. Snitthastigheten hos amerikanske kunder forrige kvartal skal ha vært 105 Mbit/s ned og 12 Mbit/s opp, noe som må sies å være ganske imponerende for denne type produkt.

Ettersom signalene sendes via satellitt er det høyere forsinkelse i signalene enn i fastnett og mobilnett, men foreløpige tall viser at Starlink er betydelig raskere enn andre satellitt-internettilbydere. I snitt hadde kundene en forsinkelse på 40 millisekunder (sammenlignet med 14 millisekunder for de med fastnett), mens for eksempel Viasat skal ha hatt 627 millisekunder forsinkelse – altså over et halvt sekund.

Med 40 millisekund vil man for eksempel kunne spille en del spill online uten nevneverdige problemer, mens over et halvt sekund forsinkelse vil gjøre spillopplevelsen ulevelig.

Vil måtte konkurrere med mobilnettet

Dersom Starlink kommer til Norge, så vil tjenesten trolig få mest konkurranse av operatørene som tilbyr internett via mobilnettet. Som i Norge er kjent for å være ganske godt utbygd med tanke på dekning og hastighet.

Likevel vil Starlink kunne være et alternativ dersom du har parkert bobilen et sted hvor mobilnettet ikke strekker til. Man skal angivelig kunne pause nettverket selv, slik at du betaler for bruken per måned.

