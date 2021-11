Brukerne raser mot Nintendos nye abonnement

Bombarderer annonsering med «dislikes».

På to uker har traileren for Nintendo sin nye utvidelsespakke klart å bli deres minst likte video. Med over 100.000 «dislike», eller «tommel-ned».

Bare et par dager etter at promoteringsvideoen for Switch Online Expansion ble lagt ut på YouTube, hadde de 50.000 tommel-ned, ifølge Screenrant. I skrivende stund har de passert 118.000.

Kritikken fra spillerne handler om at Nintendo har prissatt utvidelsespakken, som lar spillere spille gode gamle Nintendo 64 og SEGA-spill på Switch, altfor høyt.

Et årsabonnement med utvidelsespakken vil for norske brukere koste 399 kroner, mot 190 kroner for «Basic». Altså betaler man over 200 kroner i året ekstra for å få tilgang til en håndfull retrospill.

– På dette tidspunktet bør Nintendo endre maskoten sin til Wario fordi de er like grådige etter penger som han er, skriver en bruker i kommentarfeltet.

Mens en annen bruker refererer til Nintendos tidligere rekordholder for flest tommel-ned, Metroid Prime: Federation Force:

– Gratulerer Federation Force. Du er ikke lenger den mest mislikte Nintendo-kunngjøringen.

Nintendo reproduserer feil

Det er ikke første gang i år Nintendos nyheter har skapt reaksjoner.

Selv om de i sommer kunne skilte med at Switch skulle få OLED skjerm, har de tilsynelatende ikke klart å løse problemet med såkalt driftingen i kontrollen. Den såkalte «Joy-Con-driftingen» er et vident kjent problem med styringsspakene i Switchen. Problemet så stort at Forbrukerrådet klaget Nintendo inn til Forbrukertilsynet i Norge.

Men selv om Nintendo selv ikke har funnet ut av problemet, så er det andre som har funnet rare løsninger – i form av en papirbit.

Misfornøyde gamere

Det er langt fra første gang gamere gjør det tydelig at de er misfornøyd med spillselskap eller utvikleres ulike valg. Noen husker kanskje når Blizzard promoterte Diablo Immortal som mobilspill og tilhengerne lurte på om det hele var en spøk?

Hvorvidt klagene har så mye å si er variabelt. Blizzard fortsatte med mobilspillet, men har også kommet med en fjerde utgave av Diablo.

Hva gjelder Nintendo er det heller usannsynlig, skal vi tro Gamerant, som skriver at de historisk sett ikke forandrer noe tross brukernes klager.