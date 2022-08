Volkswagen: Skal kun selge elbiler i Norge fra 2024

Og Møller-sjefen vil ha politikere og resten av bilbransjen med på et nytt hårete mål.

Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby varsler at de kun vil selge el-personbiler fra Volkswagen fra og med 1. januar 2024. Her med selskapets foreløpig siste nye modell: ID. Buzz.

Volkswagen vil kutte ut alt salg av bensin-, diesel- og hybridbiler i Norge 1.1.2024. Det kommer direktør Ulf Tore Hekneby i Volkswagen-importør Harald A. Møller til å varsle på et arrangement på Arendalsuka torsdag.

Det innebærer at Volkswagen dermed går over til kun helelektriske personbiler to år før myndighetenes mål om at 100 prosent av alt nybilsalg i Norge skal være nullutslippsbiler innen utgangen av 2025. Med andre ord: Ingen Golf, ingen Passat, ingen Tiguan.

Vil ha mål om bilparken

Hekneby stiller imidlertid et ønske bak lovnaden. Han vil ha myndigheter, organisasjoner og bransjekolleger med på å sette et mål om når minst halvparten av bilparken skal være nullutslippsbiler.

– 2025-målet har vært en kjempesuksess, med tverrpolitisk enighet og gode virkemidler. Men vi er bare en bit på veien, for det er fortsatt en veldig stor del av bilparken på personbilsiden som ikke er nullutslippsbiler. Bare 18 prosent av bilparken er fullelektrisk i dag, og når vi skal se fremover må vi se på hva det målet skal være, sier han til Tek.no.

Hekneby henviser til en rapport fra Transportøkonomisk institutt, som har beregnet at 50 prosent av bilparken ville vært elektrifisert i 2036 om man hadde beholdt alle virkemidler og insentiver som i dag, inkludert nullmoms.

– Men så har myndighetene bestemt at det blir moms på elbiler fra 1. januar neste år, og da sier TØI at det vil ta lenger tid, trolig 2042. Vi tenker at det ikke er realistisk å få gjort noe med vedtaket om momsen, og det respekterer vi. Samtidig tenker vi at vi skal være offensive, med et mål om at mer enn halvparten av personbilparken skal være nullutslippsbiler i 2040. Vi har ikke finregnet og kalkulert, men ønsker å sette ut det agnet og målet. Vi må få med politikerne, interesseorganisasjonene og våre kolleger i bilbransjen, da har vi sjanse til å nå det.

Volkswagen har vært blant de mest offensive på lanseringen av elbiler. Her ID. Aero, som skal komme i 2023 og ha over 600 kilometer rekkevidde.

Vil ligge i front

Akkurat hva årstallet skal være, det vil Hekneby å diskutere utover høsten, men uansett ønsker han å sørge for at Volkswagen ligger i forkant - helst fem år før resten av markedet, så om tallet blir 2040 skal Volkswagen være der i 2035.

– Vi ligger bedre an enn markedet i dag, med en nullutslippsandel av bilparken på 22 prosent, sier Hekneby, som naturlig nok fortsatt ønsker sterke insentiver fra myndighetenes side for å sørge for videre elektrifisering. Han peker eksempelvis på vrakpanten som et virkemiddel som kan tas i bruk for å få til raskere utskiftning av bilparken.

– Hvis vi kan få til et nytt langsiktig mål som alle står bak, så vil vi gå foran og kutte ut salg av diesel-, bensin og ladbare hybridbiler på Volkswagen innen 1.1.2024. Neste år blir i så fall siste år vi selger slike hos Volkswagen, som i en årrekke har vært Norges mest kjøpte bilmerke. Det er et sterkt signal til både politikere, forbrukere og kolleger i bransjen.

Når vi spør om målet er et krav eller et ønske, presiserer kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli at de kjører på uansett, men at de «håper og tror det bidrar til å få med alle gode krefter».

Så langt i år er drøyt 6900 av Volkswagens 8500 nyregistrerte personbiler helelektriske, en andel på knappe 81 prosent. ID.4 er den soleklare ledestjernen, med over 5400 registrerte. Men Volkswagen er langt fra de eneste som har en voldsom elbilandel i Norge. Konsernsøster Audi skilter med 97 prosent så langt i år, og både Hyundai og Nissan har over 90 prosent. I tillegg kommer selvfølgelig merkene som kun selger elbiler, som Tesla og Polestar.

Noen biler kan leveres i år

Hekneby sier det først og fremst er leveringssituasjonen som avgjør hvor stor elbilandelen vil bli for Volkswagen i 2022, og at elbilandelen allerede ville vært vesentlig høyere om de hadde kunnet levere alle bilene i ordrebanken sin.

– Leveringssituasjonen er krevende, men vi opplever at kundene har stor forståelse for situasjonen og er tålmodige. De er villige til å vente på elbilene, og det gjør at dermed bare blir snakk om forskjøvet salg og ikke mistet salg, slik vi opplever situasjonen nå. Alle skjønner at det handler om pandemi, krig i Europa, nedstengninger i Kina - en rekke faktorer som spiller inn og som skjer utenfor alles kontroll.

– Hvordan ser leveringstiden ut for Volkswagens modeller om jeg bestiller nå?

– Det er veldig stor variasjon, og kommer blant annet på om du skal ha bil med eller uten firehjulstrekk og hvilket utstyr du velger. En ID.4 med tohjulstrekk kan du få i år. Med firehjulstrekk er det vanskelig å fortelle når den vil komme til landet. Men vi har både biler med tohjulstrekk som står i Norge og biler med produksjonsplass som ikke er solgt og som kan leveres i år, sier Hekneby, som spår en elbilandel på 90 prosent eller høyere neste år.

– Du er ikke redd dette skal bli oppfattet som symbolpolitikk uten praktiske implikasjoner, siden man allerede er så langt på vei mot målet?

– Dette er ikke ment som en «åpenbar handling». Tilbake da 2025-målet ble satt, så var ikke det åpenbart at det ville bli enkelt. Det er ikke gjort over natten, det skal fortsatt jobbes hardt for å sikre at vi har et stort antall fullelektriske biler som selges nye hvert år. Men vi er villige til å snakke om tallene og justere dem for å gjøre dem ambisiøse, sier Hekneby.

– Hva med varebilene?

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er fornøyd med Møllers elbilambisjoner.

– Jeg synes det er kjempebra. Det er strålende at deler av bransjen viser at hundre prosent nullutslippsandel er fullt mulig å få til, også før 2025. Vi vet at jo raskere vi kommer til hundre prosent elektrisk nybilsalg, så kutter vi også utslippene raskere. Når det er det de tilbyr, så er det også det folk må kjøpe, sier Bu.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er glad for Møllers elbilambisjoner, men etterlyser større satsing på elektriske varebiler.

Hun kommer imidlertid også med en utfordring til Møller-sjefen.

– Dette gjelder personbiler. Hvilket årstall setter de på varebiler? Varebiler er også en del av 2025-målet, og jeg håper at Møller også jobber på for å få elektrifisert varebilflåten sin, for der henger vi langt etter. Elvarebiler har en markedsandel på 17 prosent så langt i år, mot 78 prosent for personbiler, sier Bu, som også mener 2040-tallet ikke er spesielt ambisiøst.

– Jeg tror det vil skje mye raskere, sier hun.

Bu etterlyser også andre målsettinger på høyere nivå:

– Det handler om bærekraft i elbilproduksjon, og å satse på norsk industri, batterifabrikker, bærekraftig batteriproduksjon og ikke minst om å elektrifisere vare- og tungtransporten.

– Men nå kommer det veldig mange andre land som også har større elbilsalg, og derfor blir det større konkurranse om bilene. Derfor synes jeg det er veldig bra at Møller lener seg frem og gir et tydelig signal om at bilene de skal selge skal være helelektriske.