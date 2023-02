Her stjeler de en Tesla på bare 30 sekunder

Biltyvene klarte å stjele Teslaen på under 30 sekunder ved hjelp av avansert antenneutstyr.

Onsdag morgen våknet britiske Hrishi opp til at Teslaen han hadde hatt stående i gårdsplassen foran huset var forsvunnet. Da han sjekket overvåkningsvideoen fra smartringeklokken ved inngangsdøren, så han at bilen hadde blitt stjålet av to menn på mindre enn 30 sekunder.

– Det var helt sjokkerende hvor raskt det gikk, forteller Hrishi.

Han forteller at det ikke engang var hans egen bil som ble stjålet. Tesla Model S-en han hadde stående foran huset var brorens lånebil – hans egen var inne på verksted.

I overvåkningsvideoen ser man den ene biltyven gå nært huset med en antenne, koblet til utstyr han har skjult i en ryggsekk. Sekunder senere blinker lysene på Teslaen, og signaliserer at bilen er åpen. Da går partneren inn i bilen, og begynner å rygge den ut mot veien. Da forsvinner også førstemann, og hele tyveriet er over på under et halvt minutt.

Slik klarer de å stjele avanserte biler

Akkurat som flere andre moderne biler kan man åpne, starte og kjøre en Tesla uten noen gang å ta bilnøkkelen ut av lomma. «Nøkkelen» ser bare ut som en liten miniatyrbil, og sender konstant ut signaler for å sjekke om bilen er i nærheten. Det er dette signalet tyvene klarer å replisere.

De sender én person nært huset hvor bilnøkkelen trolig ligger, for eksempel i gangen nær inngangsdøren, med antenneutstyr som plukker opp signalene fra nøkkelen. Denne sender de så videre til partneren, som står nærmere bilen med sin egen sender. Bilen tolker dette som at bilnøkkelen er i nærheten, og åpner opp dørene.

– Selv om ingenting kan forhindre alle biltyverier, har Tesla en rekke sikkerhetsforbedringer i bilene våre, blant annet PIN to Drive, Sentry Mode og kryptografisk verifisering når nøkler brukes. Dette gjør det mindre sannsynlig at bilene våre stjeles, og mer sannsynlig at de finnes igjen i de ekstremt sjeldne tilfellene hvor uautorisert bruk av en bil inntreffer, skriver Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, i en epost til Tek.no.

PIN to Drive-funksjonen han nevner var en sikkerhetsfunksjon de rullet ut til Teslaer via en programvareoppdatering i fjor, som krever at du skriver inn en personlig pinkode på skjermen før du kan starte bilen.

Slik sikrer du bilen fra avanserte tyver

Selv om det kan være vanskelig å sikre seg helt mot biltyver, spesielt de som har avansert utstyr som biltyvene i videoen, er det flere grep du kan ta. For Tesla-eiere ville det tross alt være nyttig med «PIN to Drive»-funksjonen, hvis du virkelig er redd for tyver. Det er imidlertid litt irriterende å måtte skrive inn en kode hver gang du skal starte bilen.

I videoen ser man tyvene gå nært huset for å plukke opp signalene fra den trådløse bilnøkkelen. Hadde den vært lenger bort fra inngangsdøren, eller tildekt med et materiale som blokkerer trådløse signaler, ville ikke tyvene kunne gjennomført jobben.

Rekordlave biltyveritall

Antallet biltyverier har stupt de siste årene i Norge. Ved årtusenskiftet ble det stjålet over 16.000 biler i Norge i året, men i 2018 hadde det falt helt ned til 2.946 biler.

– For første gang er antall biltyverier i Norge i løpet av et år under 3.000, noe som er en halvering siden 2011. Elektroniske bilnøkler og avanserte startsperrer er trolig hovedårsaken til denne formidable nedgangen, uttalte Jeanett Tennefoss, bilskadedirektør i Tryg Forsikring, i mars i år.

Tesla sier at det attpåtil er 90 prosent lavere risiko for at en Tesla stjeles, sammenlignet med snittbilen i USA, og henviser til en amerikansk undersøkelse. Vi har ennå ikke klart å oppdrive en undersøkelse som involverer antallet Tesla-tyverier i Norge.