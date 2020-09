Her er Skodas Enyaq - med norske priser

«Alt» om Skodas Enyaq var nærmest kjent på forhånd, men nå er bilen endelig ute av kamuflasjen. Skoda

Stein Jarle Olsen 1 Sept 2020 23:04

Tirsdag kveld dro Skoda duken av den endelige produksjonsversjonen av sin kommende elbil Enyaq.

Vi har lenge sett Enyaq i alskens kamuflasjefarger, og i likhet med de fleste andre elbillanseringer i disse dager var de aller fleste detaljene kjent på forhånd. VG-kollega Hanne Hattrem kjørte sågar også en førproduksjonsversjon av bilen på et «hemmelig» arrangement i Irland tidligere i år .

Enyaq er å regne som søstermodellen til Volkswagens kommende ID.4, og bygges på den samme MEB-plattformen. Importør Møller hadde i utgangspunktet varslet at prisene ville bli offentliggjort klokken 09 onsdag morgen, men umiddelbart etter lanseringen begynte prislisten å sirkulere på nett, og Møller valgte derfor å offentliggjøre prisene allerede i kveld.

Modell Batteri (netto) Rekkevidde (WLTP) Ytelse 0-100 Bak-/firehjulsdrift Pris Enyaq iV 50 52 kWh 340 km 109 kW/220 Nm 11,4 sekunder Bakhjulsdrift 348.520 kr Enyaq iV 60 58 kWh 390 km 132 kW/310 Nm 8,7 sekunder Bakhjulsdrift 408.520 kr Enyaq iV 80 77 kWh 510 km 150 kW/310 Nm 8,5 sekunder Bakhjulsdrift 449.520 kr Enyaq iV 80X 77 kWh 460 km 195 kW/425 Nm 6,9 sekunder Firehjulsdrift 478.520 kr

Prisene inkluderer frakt og levering Oslo.

I tillegg til disse modellene vil det etter hvert også komme en topputstyrt RS-modell med 225 kW motor, det største batteriet og 0–100 på 6,2 sekunder, og det vil dessuten komme en coupéutgave av bilen som minner mer om Vision iV-konseptet Enyaq er basert på.

En startpris på snaue 350.000 kroner virker relativt gunstig for Enyaq, som er en ganske stor bil på 4,65 meter i lengde. Ifølge Skoda skal den ha interiørplass omtrent som i en Kodiak, selv om den i utgangspunktet er kortere enn en Octavia. Det er imidlertid verdt å merke seg at innstegsmodellen iV 50 ikke kan leveres med varmepumpe (standard på resten), oppvarmet frontrute eller soltak.

En Tesla Model Y starter til sammenlikning på knappe 550.000 kroner, og har firehjulsdrift, 0–100 km/t på 5,1 sekunder og 505 kilometer WLTP-rekkevidde. Den er dermed mest sammenliknbar med 80X-modellen til Skoda, som altså starter på like under 480.000 kroner, selv om Teslaen har noe mer motorkraft.

Audis billigste e-tron starter for tiden på 599.900 kroner, med firehjulsdrift, 314 kilometer rekkevidde og 0–100 på 6,8 sekunder. Dette er imidlertid en kampanjemodell med mye utstyr inkludert. Polestar 2 koster fra 469.000 kroner, med 470 kilometer rekkevidde, 0–100 på fem sekunder og også den firehjulsdrift.

Førermiljøet i Enyaq. Infotainmentskjermen måler 13 tommer.

Bagasjerommet har plass til 585 liter, og LED Matrix-lys og headup-display med AR-funksjon blir begge tilgjengelig på Enyaq, slik vi også har sett på Volkswagens ID.3.

Som for ID.3 blir det også ulik hurtigladeevne for de ulike batteristørrelsene. iV 50 og iV 60 vil kunne hurtiglade med 100 kW, mens det største batteriet støtter 125 kilowatt.

60- og 80-modellene vil kunne trekke tilhenger på inntil 1.200 kg, mens RS-modellen vil kunne trekke 1.400 kg. Tilhengerfestet koster 9.800 kroner, ifølge prislista, og du vil i det hele tatt stort sett kunne konfigurere bilen omtrent som du vil.

Salget starter altså onsdag klokken 09 - foreløpig kun til dem som har forhåndsreservert bilen. For dem som vil vente på coupé-varianten varsler Møller at reservasjonsnummeret vil gjelde også for den.

De første bilene ventes levert til kunder i første halvår 2021, mens innstegsmodellen og 80X kommer i andre halvår.

