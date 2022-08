Facebooks «feed» fylt opp av bisarre meldinger

Facebook: - Vi er klar over problemet.

Slik ser Facebook ut for mange brukere i dag.

I juli endret Facebook kurs og skulle foreslå flere poster fra folk du ikke kjente. Men dagens Facebook-opplevelse med en feed full av kjendiskommentarer var kanskje ikke helt det tjenesten siktet på.

Mange brukere opplever å se kommentarfeltene fra ulike kjentfolks poster i Facebook-oversikten sin. Og brukerne har naturligvis ikke latt seg be to ganger - for her flommer det over av memes og annet tøys for å tulle med det rare fenomenet.

Saken er oppdatert med kommentar fra Facebook nederst i artikkelen.

Oppdatert 12.10: Innholdet på Facebook ser ut til å ha normalisert seg for brukere flest, og på nettstedet Downdetector synker mengden rapporterte problemer etter en stor topp på formiddagen.

Hold smørbrødet gående

For eksempel har The Verge snappet opp bilde av en kalkunsandwich som spammes på ulike kjendissider. «Keep the turkey sandwich moving» - hold smørbrødet gående - oppfordres det til.

Vi har selv snublet i flere tilsvarende tøysebilder, for eksempel manipulerte bilder av Mark Zuckerberg som tilsynelatende forsøker å reparere en diger datamaskin mens han klør seg i hodet. Eller tegneserier av roboter som kaster saker og ting ut i evigheten.

Tilsynelatende ikke nede

Facebooks egen oversikt viser at tjenesten tilsynelatende ikke er nede, selv om innholdet på den altså er nokså uoversiktlig.

– Vi er klar over at noen brukere opplever problemer med Facebook-feeden deres. Vi jobber med å få ting tilbake til det normale så raskt som mulig og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører, forteller nordisk kommunikasjonssjef i Meta, tidligere Facebook, Regitze Reeh.

Reeh går ikke i detalj om hva som er årsaken til problemet eller hvor lang tid det vil ta før det er fikset.

Fenomenet virker uforutsigbart og ikke jevnt fordelt. Enkelte av redaksjonens medlemmer opplever problemene, mens andre ikke gjør det.