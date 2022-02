Wordle kan kreve abonnement

New York Times kjøpte viral ordlek.

Det tre og en halv måned gamle spillet Wordle har skiftet hender, og det er avisgiganten New York Times som har kjøpt tjenesten fra skaperen, Josh Wardle. Begge har annonsert salget - New York Times (NYT) i en egen artikkel, og skaperen på sin egen Twitter-konto.

Spillet går ut på å gjette et engelsk ord, med seks forsøk. Du må bruke ord som finnes i ordboken til å gjette, og hvis bokstavene finnes i løsningen blir de gule, de som også er riktig plassert blir grønne. Spillet lar brukerne dele resultatene sine i form av fargede blokker på sosiale medier.

Det er imidlertid en ganske stor forskjell i måten avisen og skaperen annonserer oppkjøpet. Wardle sier at Wordle vil fortsette å være gratis å spille, mens New York Times forklarer at det «i utgangspunktet vil fortsette å være gratis for nye og eksisterende spillere». Det lille forbeholdet avisen tar seg understrekes av at omkring halvparten av artikkelen om oppkjøpet omhandler avisens digitale abonnementsmodeller.

NYT har spillabonnement fra før

New York Times har fra før en abonnementsstruktur der et grunnleggende digitalt abonnement på nyheter selges ved siden av egne abonnement på matrelatert innhold og kryssord. Sistnevnte har blitt utvidet de senere år til å bare hete «Spill» (Games). Det er ikke veldig vanskelig å se for seg hvordan Wordle kan passe inn i denne tredelingen, og Twitter-brukere har det som vanlig moro på hendelsens bekostning.

Rent spillmessig heter det seg at satsingen skal videreføre spillmekanikken, der du får seks forsøk på å gjette et ord, med hint underveis. Skaperen sier også at de forsøker å videreføre spillerstatistikken. Det er ikke klart akkurat hvordan oppkjøpet vil påvirke utseende og staffasje rundt selve spillet, men at det jobbes med å bevare disse tingene hinter nok likevel om en snarlig flytting av spillet fra dets gamle adresse og inn i nye New York Times-stemplede omgivelser, med de mulige grafiske endringene det kan bety. Men selve spillet skal altså forbli det samme.

Slik ser det ut når Twitter-brukerne harselerer med oppkjøpet. New York Times har foreløpig ikke selv annonsert noen eventuell prismodell for spillet.

I overkant av ti millioner kroner

Avisen melder for øvrig at spillet er kjøpt for «low seven figures», altså mellom én og noen få millioner dollar - ett eller annet sted i overkant av ni millioner kroner. Akkurat hvor mye de har betalt har de så langt ikke gått ut med. Spillet skal ha hatt bare 90 brukere 1. november - et par uker etter lansering. I midten av januar hadde det 300.000 spillere, og på de siste par ukene skal det ha fått millioner av spillere, hvorav mange altså deler resultatene sine.

Spillskaperen selv forklarer i Twitter-posten sin at Wordles suksess har blitt litt overveldende for én person å håndtere.

Haugevis av kopier og varianter

Spillet ble opprinnelig skapt som en gave til Wardles kjæreste som er glad i denne typen ordleker, men ble altså lagt ut så folk flest kunne spille det i midten av oktober. Siden har det kommet haugevis av lignende varianter av spillet. Siden Wordle er et rent nettleserspill som foreløpig ikke har noen tilknyttet app dukket mange av Wordle-kopiene opp i App Store på iPhone og Google Play på Android-telefoner.

Både Apple og Google har ryddet opp i «tjenestene» som tidvis har tatt seg godt betalt for et spill som i utgangspunktet er gratis.

I tillegg til dette finnes det varianter av spillet på norsk bokmål, nynorsk, gammelnorsk (!), russisk (lykke til!), finsk og med vågale ord, i form av Lewdle. Det finnes sannsynligvis varianter på de fleste ulike språk, og selv om noe av «magien» ved spillet er at du bare får ett ord å gjette per dag - finnes det selvsagt varianter som lar deg gjette akkurat så mye som du orker. Og det finnes ordbøker og verktøy som skal hjelpe deg med å løse gåtene også.

Det er et åpent spørsmål om New York Times vil forsøke å rydde bort de mange kopiene, eller holde på mest med sin egen variant.

