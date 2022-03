Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette er Apples nye billig-iPhone

Og iPad Air blir oppgradert.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Tirsdag kveld norsk tid dro Apple som forventet sløret av en rekke nye produkter.

Akkurat som ryktebørsen hadde spådd startet Apple kalaset med lanseringen av en oppdatert versjon av selskapets billigste mobil: iPhone SE.

Kraftigere prosessor gir bedre batteritid

Som forgjengeren vi testet i 2020 (og digget), ser den nye iPhone SE nøyaktig lik ut som før. Den har fortsatt et iPhone 8-design, som vil si at Touch ID-knappen under skjermen fortsatt er på plass, og skjermrammene er betydelig større enn på de mer moderne iPhonene vi har lært å kjenne de siste årene.

Men selv om designet er likt, har det skjedd store ting på innsiden. Nye iPhone SE er utstyrt med selskapets A15 Bionic-prosessor, som er nøyaktig den samme du finner i de langt dyrere iPhone 13-modellene Apple slapp i fjor høst.

Dette gjør naturligvis at iPhone SE er lynende rask i bruk, men det har også en rekke andre fordeler man ikke nødvendigvis tenker at prosessorkraft skal påvirke.

For selv om kameraet og batteriet teknisk sett er de samme som i forrige iPhone SE, vil årets modell holde lenger og ta bedre bilder. Ifølge Apple-talspersonen som presenterte den nye mobilen skyldes den forlengede batteritiden designendringer på innsiden av mobilen, forbedret batterikjemi og en mer strømgjerrig prosessor.

Kameraet vil også ta bedre bilder, ettersom den avanserte prosessoren klarer å gjøre bedre estimater på hvordan motivet ser ut i mørke omgivelser, og kalkulere seg frem til bedre bilder. Vil dette fungere i praksis? Vel, det får vi se så fort vi får inn mobilen til test.

Funksjoner som Deep Fusion er også på plass i iPhone SE, en funksjon som har vært forbeholdt selskapets dyreste modeller.

Får 5G-støtte

I tillegg til en kraftigere prosessor har Apple også slengt inn 5G-støtte i iPhone SE. Det er definitivt en positiv ting å ha for å gjøre mobilen litt mer fremtidssikret, selv om det neppe er noe du vil merke noen enorme fordeler med fra dag én. Men for all del, raskere ned- og opplastningshastigher og lavere forsinkelse er jo alltid fint.

iPhone SE kommer i tre farger – svart, hvit og rød – og vil være tilgjengelig fra og med 18. mars.

I USA satte de opp prisen med 30 dollar, fra 399 dollar til 429 dollar, mens her i Norge går faktisk prisen litt ned. Fra 5490 kroner for forgjengeren, til 5290 kroner for årets modell. Den blir tilgjengelig i 64, 128 og 256 GB-versjoner.

iPad Air blir langt kraftigere

Akkurat som iPhone SE får iPad Air også en etterlengtet ytelsesoppgradering. Nå får nemlig den tynne og fargeglade iPaden selskapets superkraftige M1-brikke på innsiden. Altså samme prosessor som de puttet inn i iPad Pro i fjor, og som befinner seg i flere av selskapets Macer og MacBooker.

Som vi allerede har skrevet om i flere av testene våre av Apples produkter med M1-brikken på innsiden så er det virkelig lynraskt, så det er en veldig velkommen oppgradering til iPad Air-nettbrettet. Apple sier det vil gjøre at årets iPad Air vil ha 60 prosent bedre ytelse enn forgjengeren og dobbelt så god grafikkytelse.

I kjent Apple-stil ga de også en rekke vage påstander som at iPad Air nå er «raskere enn det raskeste konkurrerende nettbrettet» og «dobbelt så rask som den mestselgende Windows-laptopen i samme prissegment».

Hvilke konkurrenter er det snakk om? Nei, det er det nok bare Apple som vet. Men at iPad Air er rask er det nok liten tvil om, men det skal vi naturligvis se nærmere på så fort vi får nettbrettet inn til test.

5G-støtte og bedre frontkamera

I tillegg til M1-prosessor får iPad Air 5G-støtte (hvis du betaler for 5G-varianten), samt en etterlengtet oppgradering av frontkameraet. Det blir nå oppgradert til et 12 Megapiksels ultravidvinkelkamera, som får dermed støtte for selskapets «Center Stage»-funksjon.

Dette er en hendig funksjon for deg som bruker nettbrettet til videosamtaler, ettersom den flytter fokuset og kamerautsnittet mens du er i samtalen. Sitter du alene ved bordet zoomer den inn på ansiktet ditt, mens har du én eller flere rundt deg, zoomer det ut for å inkludere alle. Ganske hendig.

Ellers virket det som at «dobbelt så rask USB-C»-port var den eneste andre oppgraderingen.

iPad Air vil ha en startpris på 6.990 kroner her i Norge, med stusselige 64 GB lagringsplass. Vil du ha 5G øker startprisen til 8.790 kroner. Det er ingen variant med 128 GB, så vil du ha mer lagringsplass må du helt opp til 256 GB. Tilgjengelig fra og med 18. mars.