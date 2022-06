Her er første bilde av Polestar 3

Bekrefter lansering senere i år.

Polestar 3 er neste bil fra Polestar, og skal lanseres i oktober. Her er første bilde uten kamuflasje.

Stein Jarle Olsen

Polestar slipper nå det første bildet og en liten film av sin kommende Polestar 3 uten kamuflasje.

Vårt førsteinntrykk er kanskje at bilen i profil minner ganske mye om Volkswagens ID.4 og ID.5, men tilsynelatende med et litt mer langstrakt panser og selvfølgelig Polestars sedvanlige stylingdetaljer - som «Tors hammer»-lyktene de deler med Volvo.

I oktober

Polestar bekrefter også at verdenspremieren for Polestar 3 vil finne sted i oktober, og gjentar tidligere opplysninger om at bilen vil produseres både i Kina og i USA. Bestillinger i utvalgte lanseringsmarkeder vil bli tilgjengelig fra og med lanseringsdagen.

Vi vet ikke om det gjelder Norge, men Norge har vanligvis ligget langt fremme i Polestars planer. Produksjonen ventes å starte tidlig i 2023.

Akkurat hvilket segment Polestar 3 vil konkurrere i handler om tre ting vi foreløpig ikke vet - hvor stor den blir, hvor «premium» den blir og naturligvis hva den vil koste.

Det vi vet er at den vil bruke samme plattform (kalt SPA2) og dele mange bestanddeler med Volvos kommende helelektriske XC90. Tidligere har konkurrenter som Tesla Model X, Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC blitt nevnt.

Det kan kanskje tale for at den i alle fall vil omfattes av den foreslåtte momsen på elbiler over 500.000 kroner.

Slik har vi tidligere sett Polestar 3.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath sier følgende:

– Polestar 3 er SUV-en for den elektriske tidsalderen. Designidentiteten vår utvikles med denne store luksuriøse elbilen, med en tydelig særegen merkevareidentitet. Med denne bilen, bringer vi «sport» tilbake til SUV-en, tro mot våre røtter fra motorsporten.

Over 600 kilometer

Lite er foreløpig også kjent om spesifikasjoner og egenskaper på bilen. Polestar sier lanseringsmodellen får to motorer, firehjulsdrift og et stort batteri hvor målet er å oppnå over 600 kilometer rekkevidde etter WLTP.

Polestar 2 med firehjulstrekk har til sammenlikning 470 WLTP-kilometer å rutte med, og det med et batteri på 78 kilowattimer. Når Polestar 3 skal bli en større og mer høyreist bil som sannsynligvis vil ha høyere forbruk, ligger batterikapasiteten nok an til å bli tresifret hva gjelder antall kilowattimer.

BMWs iX har eksempelvis et batteri på 111,5 kilowattimer brutto og 105,2 kilowattimer utnyttbart, som gir inntil 630 kilometers rekkevidde etter WLTP.

De tre neste lanseringene fra Polestar - fra venstre Polestar 5, Polestar 3 og Polestar 4.

Polestar varsler også at bilen skal få «autonom selvkjøring på motorvei» ved hjelp av lidar og sentralisert prosessorkraft fra Nvidia.

– Da kan vi kanskje ha ekte selvkjøring der du kan slippe rattet og lese en bok mens du kjører. Det er fremtiden vi har foran oss, forklarte Polestar-sjef Thomas Ingenlath på et arrangement i Oslo i fjor.

Polestar 3 blir ellers først ut av tre kommende nye biler fra Polestar. Polestar 4 skal bli en enda større SUV og Polestar 5 en luksuriøs «grand tourer». Selskapet har tidligere meldt at de ser for seg å lansere én ny bil i året frem til 2025.

