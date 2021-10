Mener neste generasjon prosessorer kommer neste uke

Slippdatoen for Intels 12. generasjon skal være 27. oktober.

Nye Intel-prosessorer slippes trolig neste uke.

Det er ikke lenge siden vi oppsummerte alle de artigste PC-komponentene som skulle slippes i tiden fremover. Her skrev vi at mye tydet på at Intels 12. generasjon Core-prosessorer lå an til å få en lansering i oktober eller november.

Nå har vi trolig fått svaret med to streker under, ettersom nettstedet WccfTech har fått tak i det som ser ut til å være biter av et ferdig Intel-dokument.

Der kommer det frem at prosessorene skal vises frem 27. oktober, og lanseres vel en uke senere, den 4. november. På denne siste datoen skal også tester bli tilgjengelig.

WccfTech skriver også at de har fått datoene bekreftet fra sine kilder.

Dette er deler av WccfTech sin dokumentasjon for å hevde at de vet når de nye Intel-prosessorene kommer. Utklippet er angivelig hentet fra et offisielt Intel-dokument.

Toppmodellene først

Intels 12. generasjon Core i-prosessorer, kjent under kodenavnet «Alder Lake», blir den største lanseringen fra Intel på flere generasjoner. Alder Lake tar over for dagens 11. generasjon «Rocket Lake»-prosessorer.

Etter planen skal Intel lansere de kraftigste prosessorene først. Som de overklokkingsvennlige «K»-modellene, samt «KF»-modellene med integrert grafikk, fra i9, i7- og i5-familiene.

Det er altså forventet at vi får demonstrert både i9–12900K/KF, i7–12700K/KF og i5–12600K/KF-modellene om en snau uke.

Sammen med de nye prosessorene skal Intels nye høvding-brikkesett, «Z690», vises frem. Da med nye teknologier og standarder, samt en ny prosessorsokkel som vi kommer tilbake til.

Rimeligere og mer budsjettvennlige modeller vil angivelig lanseres i starten av neste år, med første visning rundt CES-messen i tidlig januar.

I første rekke er det også prosessorer for «desktop»-systemer, eller skrivebordsmaskiner, vi får. «Mobile» Alder Lake-baserte prosessorer for bærbare maskiner følger angivelig på et senere tidspunkt.

Får to ulike kjerner

For første gang vil Intel-prosessorene nå få to ulike typer kjerner: ytelseskjerner og effektivitetskjerner.

Ytelseskjernene vil belastes når du driver med krevende oppgaver som spill eller rendering, mens mindre krevende oppgaver – som bakgrunnsoppgaver i Windows eller filmvisning – vil håndteres av effektivitetskjernene.

Effektivitetskjernene bruker mye mindre strøm enn ytelseskjernene når bare de er aktive. En egen brikke på prosessoren skal hjelpe operativsystemet med å fordele oppgaver mellom de ulike kjernene.

De beste Alder Lake-prosessorene ryktes å få åtte ytelseskjerner og åtte effektivitetskjerner.

Hver ytelseskjerne skal få to tråder, mens effektivitetskjernene er enkelttrådede. Toppmodellen Core i9–12900K, som ligger an til å få åtte av hver type kjerne, får dermed 24 tråder: 16 tråder fra de åtte ytelseskjernene, og åtte tråder fra de åtte effektivitetskjernene.

Man skal ta lekkasjer med en klype salt, men flere kilder hevder de nye prosessorene leverer omtrent 20 prosent høyere enkeltkjernet ytelse enn dagens. Det er i så fall en kraftig økning som vil komme både kreative brukere og spillere til gode.

En ny produksjonsteknikk for prosessorene, som Intel virker å ville omtale som «Intel 7», er i virkeligheten en svært optimalisert produksjon på 10 nanometer, tidligere kjent som «10 nm+ SuperFin». Teknikken skal være minst like effektiv som den på 7 nanometer som AMD støtter seg på for produksjonen av sine rivaliserende Ryzen 5000-prosessorer.

Krever nytt hovedkort og kjøler

De nye prosessorene har flere strømpinner og er dessuten avlange heller enn kvadratiske som dagens prosessorer.

De passer dermed ikke ned i hovedkort med dagens LGA 1200-sokkel, og får en ny sokkel kalt LGA 1700. Med den forsvinner også kompatibiliteten med dagens prosessorkjølere, så «kjølebransjen» jubler nok over mange nye salg.

Hei, «DDR5»

Når du først må oppgradere hovedkortet ditt for Alder Lake, kan du velge et med støtte for en ny generasjon minnebrikker, kalt DDR5. Hastigheter inntil 4800 MHz skal angivelig støttes ut av boksen, men med riktig brikkesett vil også mye høyere hastigheter kunne låses opp.

Dagens Intel-prosessorer støtter til sammenligning kun DDR4-minne ved 3200 MHz hastighet ut av esken, selv om det skal sies at mange produsenter og PC-byggere lett kan få økt denne hastigheten.

Angivelig vil Alder Lake også støtte dagens DDR4-minne, slik at prosessoren kan brukes med minne du allerede har eller som er litt rimeligere å kjøpe inn enn DDR5, som garantert vil koste dyrt den første tiden. DDR4-minne kan imidlertid ikke brukes på hovedkort som støtter DDR5, så her vil du måtte velge.

Nye brikkesett, som tidligere nevnte Z690, får også støtte for PCIe 5-standarden. Det gir kommende ekspansjonskort som SSD-er og grafikkort tilgang til en overføringshastighet mot prosessoren på inntil 128 GB/s, opp fra 64 GB/s for PCIe 4-baserte enheter.

Støtte for USB4/Thunderbolt 4 er også bakt inn på hovedkort med Z690-brikkesett.

WccfTech hevder at kun hovedkort basert på det kraftigste Z690-brikkesettet vil støtte DDR5-minne samt overklokking av dette ut over standardfrekvensen på 4800 MHz. Om det stemmer vil hovedkort som baseres på rimeligere – og foreløpig ikke offisielle – H670-, B650- eller H610-brikkesett, kun støtte DDR4-standarden.

