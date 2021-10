Disse logoene bør du se etter fremover

USB-C-jungelen blir enda tettere.

Skal du være sikker på at kabelen du kjøper har støtte for både rask lading og rask overføring, må du se etter denne logoen fremover.

USB Implementers Forum (USB-IF), organisasjonen som lager standardene for de ulike USB-tilkoblingene, har offentliggjort ny merking for kommende USB-C-kabler.

Bakgrunnen er at det er ikke mindre enn to nye sertifiseringer på vei for USB-C-kabler: USB4-standarden introduserer en overføringshastighet på inntil 40 gigabit per sekund, og nylig ble det også klart at USB-C får støtte for lading med inntil 240 watt med den nye USB Power Delivery 3.1-standarden. Det er opp fra maks 100 watt tidligere.

Det ene, det andre eller begge

At en kabel støtter det ene betyr imidlertid ikke nødvendigvis at den støtter det andre. Med andre ord: Du kan få en kabel med lynrask overføringshastighet, men som ikke kan lade raskt - eller motsatt.

Og for å gjøre forvirringen enda større kommer det en egen logo for kabler som «bare» kan lade med 60 watt, i tillegg til at noen USB4-kabler kun støtter 20 Gbit/sek, ikke 40.

Heldigvis finnes det i det minste en kombinert logo for kabler som både støtter 240 watts lading og 40 Gbit/sek. I tillegg kommer det en logo for ladere som støtter 240 watt, altså klossen du plugger i veggen, ikke kabelen. Samtidig er det heller ikke gitt at PC-en din støtter lading over USB-C, og det er heller ikke noe krav med USB4.

Slik ser de nye logoene ut.

Thunderbolt er garantien

Har PC-en din en såkalt Thunderbolt-port kan du imidlertid være sikker på at den støtter lading på minst én av portene, i alle fall om PC-en din er av typen som klarer seg med inntil 100 watt. Den ser ut som en helt vanlig USB-C-port, men har vanligvis et lyn-symbol ved siden av seg.

Den nyeste Thunderbolt 4-standarden sikrer også at du kan koble til to 4K-skjermer, i tillegg til at minstekravene for overføringshastighet er høyere enn for USB4, selv om den teoretiske topphastigheten på 40 Gbit/sek er den samme.

Apples MacBook-maskiner har lenge hatt støtte for Thunderbolt, mens det har vært litt mer ymse på Windows-maskiner av ulike slag. Apple merker imidlertid ikke portene sine med Thunderbolt-lynet.

Thunderbolt-kabler er imidlertid ofte mye dyrere enn «vanlige» USB-C-kabler, men Thunderbolt 4 skal overholde alle USB4-spesifikasjoner, så om du har en Thunderbolt 4-kabel kan du være sikker på at den vil gjøre alt USB4 kan, og altså litt til.

USB4 er heldigvis bakoverkompatibel med tidligere USB-standarder, men en viktig forskjell er at den gamle USB-A-tilkoblingen (du vet, den litt tykkere pluggen som ikke kan plugges inn begge veier) er droppet til fordel kun for USB-C.

USB4-støtte fåes altså kun på USB-C.

Slik illustrerer Intel hvordan Thunderbolt 4 gjør at du slipper å bekymre deg for de ulike USB-standardene.

Fra 12 Mbit til 40 Gbit

De ulike USB-standardene har for øvrig hatt en vanvittig utvikling i overføringshastighet de siste drøye to tiårene. USB 1.1 hadde i 1998 en maksimal overføringshastighet på 12 Mbit/sek, mens USB 2.0 økte dette til 480 Mbit/sek i 2000.

I 2008 fikk vi USB 3.0 med inntil 5 Gbit/sek, som igjen ble oppdatert til USB 3.1 og 10 Gbit/sek i 2014. Siden har vi altså fått 20 Gbit/sek med USB 3.2, som ble introdusert i 2017 - og nå altså inntil 40 Gbit/sek med USB4.

