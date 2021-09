Plutselig er Homey også en skytjeneste

Athom tar noen saftige grep med forretningsmodellen.

Den allsidige smartsentralen Athom Homey har vært en trofast sliter i smarthusoppsettet vårt siden vi først testet den for to og et halvt år siden. Programvaren har fått stadige oppdateringer og nye funksjoner, mens den også har gjort seg kompatibel med en strøm av nye og smarte dingser.

Les også Athom Homey (2019) : Smartkulen Homey gjør smartdingsene du har hjemme enda smartere

Men nå skjer det litt uventede ting i Homey-land. På en kort presselansering den 7. september slapp Athom nyheten om at Homey «gjenoppfinnes» som en abonnementstjeneste. Dette betyr at det nå finnes et alternativ til å bla opp tusenvis av kroner for selve Homey-«kula».

Homey Bridge gjør litt mindre ut av seg enn originalen. Her sammen med en Google Nest Mini.

Dette alternativet er å bruke Homey som en ren skytjeneste, og da vil den kunne fungere direkte med en rekke skytilkoblede enheter som for eksempel Philips Hue og Sonos.

Men ikke alle smarte enheter er koblet til nettskyen. Derfor slipper Athom også smarthuben Homey Bridge, som vil kunne ta jobben med å kommunisere direkte med husets mange smarte dingser.

Homey Bridge støtter standardene Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, RF 433 og IR – altså infrarød stråling. Den er også mindre fremtredende enn den originale Homey, for ikke å glemme at prislappen på 799 kroner (veiledende) gjør den langt rimeligere.

Gratis, men ikke så veldig

Fra nå av kan altså absolutt alle bruke Homey, og tjenesten er i utgangspunktet gratis – men kun for opp til fem enheter. Og alle som har et smarthus vet godt at fem smarte dingser normalt sett ikke holder til ett lite rom engang. Men det vil tillate brukerne å kunne teste ut systemet litt for å se om det kan passe til behovene.

For å benytte seg av flere smarte enheter enn dette, er det nødvendig å oppgradere til Homey Premium. Dette er et løpende månedsabonnement til 35 kroner i måneden. Den første måneden er for så vidt gratis, og det følger dessuten med tre gratismåneder dersom man kjøper en Homey Bridge.

For de ekstra avanserte brukerne – og de som er allergiske mot løpende abonnementskostnader eller skytjenester– vil Athom fremdeles tilby den originale Homey Pro til den samme gamle prisen. Den nye Homey-tjenesten kan altså sees på som et tilleggsprodukt.

Athom Homey Pro annonse Sjekk prisen

Den «vanlige» Homey (altså ikke Pro) vil fases ut, men den skal stadig være en del av familien. Både denne, Homey Pro og den nye tjenesten benytter seg av de samme appene og integrasjonene. Siden de deler samme kodebase, er også poenget at de skal dele oppdateringer og eventuell ny funksjonalitet i fremtiden.

Tibber-samarbeid

På lanseringen dro Athom også fram strømselskapet Tibber, som mange her hjemme har et forhold til. Tibber har som kjent allerede integrert Homey i sin app, og Athom kunne fortelle at det i fremtiden også skal bli mulig å betale for et Homey Premium-abonnement via Tibber-appen.

Den nye Homey-tjenesten rulles ut fra den 7. september, om enn først som en offentlig betaversjon. Interesserte kan hive seg på en venteliste dersom tjenesten ennå ikke er tilgjengelig lokalt. Det finner du ut ved å gå til betaens hjemmeside.

Homey Bridge skal også være å finne i butikkene fra nå av. Men du får ikke satt den opp uten at du også har en aktiv Homey-tjeneste, så du bør nesten få det på plass aller først.

Les også Smartknapper : Vi har testet syv «smarte» knapper