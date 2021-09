Volkswagen har vist frem knøttliten elbil

ID.Life kommer i 2025.

«Halla! Her kommer jeg.» - både Volkswagen og Honda har gjort et slags ansikt av frontene på sine nyeste elbiler, og ID.2 er intet unntak fra trenden. Volkswagen AG

Finn Jarle Kvalheim 6 Sept 2021 13:43

Elektriske småbiler med høy ytelse er ikke hverdagskost. Men det er akkurat det det ser ut som Volkswagen har i planene nå. De har akkurat vist frem konseptbilen ID.Life på bilmessen i Munchen - som antageligvis blir ID.2 når bilen faktisk lanseres. Bilen skal være på vei til markedet, men du må være litt tålmodig, for datoen er satt til 2025.

Det som da kommer kan imidlertid være spennende nok til å vente på.

Bilen fremstår som en mini-SUV-liknende affære i nabolaget til dagens Audi Q2. Prisen er lovet å bli på nokså moderate 17.000 euro, eller rundt 175 tusinger før eventuelle avgifter - når den tid kommer.

Et eget ladepanel havner foran «frunken» - dette blir den første VW-en med bagasjerom foran. Legg også merke til den blå kontakten til venstre, som kan levere vanlig vekselstrøm. Volkswagen AG

Sportslig tass

Lille ID.Life minner ved første øyekast kanskje aller mest om blidtassen Honda E . I konseptform har ID.Life fått både glade lyssirkler rundt kjørelysene, og opplyst VW-logo i fronten. Litt på samme måte hadde både ID.3 og Honda E mer lysmoro i fronten på konseptstadiet, mens noe av det - inkludert den belyste VW-logoen på ID.3 - ble borte på veien fra konsept til ferdig bil.

Forøvrig snakker vi om en forhjulsdrevet bil, etter at VW har sluppet tre ID-modeller (ID.3, ID.4 og ID.6) - alle med bakhjulstrekk. Men i motsetning til e-Golf og e-UP som var forhjulsdrevet blir tilsynelatende ID.2 bjørnesterk for sin størrelse. 231 hestekrefter skal den enkle motoren ha, og 0–100-tiden skal krype under 7 sekunder.

Autocar melder også at bilen kan bestilles med skotskrutet mønster på interiøret, og hvis du kjenner Volkswagens GT-biler fra før vet du at skotske ruter betyr fart på tysk.

Litt informasjon rett fra bilen - resten fra mobiltelefon, som på en e-UP. Volkswagen AG

Plattform for flere biler

Avhengig av om du måler i antall ansatte, omsetning eller solgte biler vipper Volkswagen-konsernet opp og ned fra førsteplassen i konkurranse med Toyota om å være verdens største bilprodusent. Det betyr at de jager stordriftsfordeler - og felles plattform mellom flere biler er vanlig. I dag deler for eksempel ID.3, ID.4, Škoda Enyaq og (Seat) Cupra Born samme plattform.

Også for ID.2 er det ventet at det vil komme Seat og eller Cupra-varianter på samme plattform - og at dette vil være innstegsmodellene for selskapet.

I første omgang er det altså VW-modellen som gjelder. Her er det snakk om både avtagbart tak og et svært minimalistisk interiør - betydelig mer så enn i dagens ID-modeller, som har små skjermer over rattet og en stor infotainmentskjerm.

ID.Life minner i så måte langt mer om e-UP, der kun det aller mest nødvendige er presentert i lys og skjermer på selve rattet og i en liten informasjonslinje rett over rattet. I tillegg viser produsentens tidlige bilder en mobiltelefon som tar seg av deler av jobben - akkurat slik e-UP er laget for å fungere.

Volkswagen AG

Mye kan endre seg

Med konseptbiler som dette kan mye endre seg. Ofte modereres design litt over tid før ting havner på veien, og med tre-fire år fra lanseringen nå til den slippes kan det og hende at prisen glipper for Volkswagen.

At lanseringsåret skal holde forutsetter dessuten at det ikke skjer noe uforutsett før den tid. Covid-trøbbel har gitt litt hikke på slipp av flere elbiler de siste par årene, men samtidig har også VW beregnet seg nokså god tid ved å anslå 2025 for det som antageligvis blir ID.2.