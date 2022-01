Elon Musks satellitter i veien for astronomibilder

Stripene i bildet er sollys som blir reflektert via satellitter i bane rundt jorden og er satt sammen av 65 3-minutterseksponeringer. Det økende antallet satellitter, herav blant annet Space X sine Starlink-satellitter, skaper bekymring blant mange astronomer da disse stripene kan forstyrre vitenskapelige observasjoner.

SpaceX sine mye omtalte Starlink-satellitter, står bokstavelig talt i veien for astronomibilder fra verdensrommet, meldes det fra amerikanske astronomer.

Dette har vært en årelang bekymring fra astronomer, som har vært redd for at SpaceX og andre organisasjoner sine satellitter vil kunne påvirke observasjonene deres. SpaceX har foreløpig 1400 aktive satellitter, som roterer i bane rundt jorden. Disse kan reflektere lys gjennom himmelen, som i sin tur vil kunne produsere en tydelig strek i astronomibilder og dermed ødelegge pågående vitenskapelig observasjon.

Star Link-satellittene er bitte små, og ifølge SpaceX-gründeren Elon Musk har de planer om å sende opp så mye som totalt 42.000 satellitter. Tanken er at satellittene skal lage et eget nettverk på tvers av kloden, for å kunne gi internett der det kan være vanskelig å få dekning ellers.

Studie viser at Starlink-satellitter allerede står i veien

I en studie gjort av Den amerikanske astronomiforeningen (AAS), gjengitt av PCMag, gjør de det klart at stadig flere av deres astronomibilder blir påvirket av Starlinks-satellittenes tilstedeværelse, i takt med at det sendes opp stadig flere.

AAS analyserte en rekke arkivbilder fra et observatorium i California fra perioden november 2019 til september 2021, og hentet samtidig ut data om de ulike baneposisjonene til Starlink-satellitter, for å se hvorvidt dette påvirket bildene.

Det de fant var at intet mindre enn 5301 satellittstreker var tilskrevet Starlink, og at det ble verre jo flere satellitter SpaceX sendte opp i bane.

I studien medgir AAS at satellittstripene er forholdsvis små og utgjør kun 0,04 % av bildet, og at det i hovedsak har en innvirkning på bilder tatt i skumring. Dette vil i sin tur hovedsakelig ha noe å si for studier av kometer og asteroider, skriver de.

Men etter hvert vil denne typen striper i bildet potensielt bli umulig å unngå, på grunn av mengden satellitter som vil være i bane rundt jorden.

SpaceX ønsker å rydde opp

Forskernes bekymringer har derimot ikke gått SpaceX hus forbi, og allerede i 2020 startet de arbeidet med å bygge en ny design for Starlink-satellittene, som skulle minimere lysstyrken på nattehimmelen. Blant annet innebærer dette designet et form for «visir» som skal kunne blokkere sollysrefleksjoner.

AAS fant at den typen satellitter som hadde dette visiret, var nesten fem ganger svakere enn de vanlige Starlink-satellittene, men at de likevel ikke var mørke nok ifølge anbefalingene fra «SATCON1-verkstedet».