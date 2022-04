Elon Musk vil endre Twitter

Skjer etter at han kjøpte stor eierandel i Twitter.

Tesla-sjef og Twitter-aksjonær Elon Musk.

Helt siden Twitter ble lansert har plattformen manglet en mulighet til å korrigere egne skrivefeil. Men nå kan altså skrivefeilens era være forbi, takket være Elon Musk.

I skrivende stund er det kun timer siden Musk skrev Twitter-meldingen som leser «Vil du ha en endre-knapp?», sammen med en avstemming. Avstemmingen presenterer alternativene «yse» og «on», altså skrivefeil for «yes» og «no».

Kanskje ikke bare en spøk

Selv om mange kanskje kan ha trodd at det hele var en spøk, kan det virke som det likevel er en viss sannhet i det. I alle fall hvis vi skal tro administrerende direktør i Twitter Parag Agrawal, som skriver at konsekvensene av avstemmingen er viktig, og oppfordrer folk til å være varsom når de avgir sin stemme.

Historisk øyeblikk: tidligere direktør nektet å innføre redigeringsknapp

Skjermbilde av spørsmålsrunde med Jack Dorsey

Flere brukere har siden oppstart i 2006 uttalt at de ønsker seg en knapp for å kunne korrigere skrivefeil. Dette har derimot aldri skjedd, og skal vi tro et videointervju med tidligere grunnlegger og direktør, Jack Dorsey, som Wired gjennomførte i 2020, har dette vært en del av selve essensen til Twitter.

I intervjuet, som består av en rekke spørsmål fra Twitter-brukere, rettet til Dorsey, forklarte han nemlig at Twitter trolig aldri ville få en slik knapp, fordi nettstedet startet som en tekstmeldingstjeneste. Han forklarte at en vanlig tekstmelding ikke lar seg korrigere i etterkant av at du har sendt den, og at Twitter ønsket å bevare denne stemningen.

At Twitter nå kan få seg en redigeringsknapp likevel, kan kanskje ha en sammenheng med at Musk nylig kjøpte en eierandel på 9,2 prosent.

Elon Musk med avstemming om ytringsfrihet på Twitter

I slutten av mars twitret Musk også en annen avstemming. Den gang handlet det om hvorvidt Twitter fulgte prinsippene for ytringsfrihet. Resultatet var at hele 70 prosent svarte «nei». Musk fulgte da opp med et spørsmål om hva som burde bli gjort, og om det var behov for en ny plattform.

Hvorvidt dette har sammenheng med hans oppkjøp av Twitter-aksjer vites ikke, men det hele kan tyde på at Musk kanskje får større innvirkning på Twitters utvikling fremover.