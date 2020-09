Viktig iOS 14-funksjon utsettes

Lar Facebook målrette annonser. Litt til.

iOS 14 kommer både med overhalte menyer, og en rekke personvernsoppgraderinger. Men én av de viktigste funksjonene er utsatt til neste år. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 4 Sept 2020 08:56

Apples neste versjon av iOS har en rekke nyheter, blant annet oppdaterte menyer. Men det som har skapt vel så mye blest er alle personvernsfunksjonene som rulles ut. Noen av dem har allerede skapt bølger ved å avsløre tilganger apper har hatt uten å si fra.

Men én funksjon må vi visst vente enda en stund på; sperringen mot annonsesporing.

Nettstedet Engadget melder at utsettelsen gjøres for å gi apputviklere mer tid til å tilpasse appene sine.

Må be om lov for å samle data

Planen var at apper som ønsker å følge med på hvilke annonser du trykker på, må spørre deg om lov før de får lov til å samle informasjonen. Rent konkret har mobilen eller nettbrettet ditt en identifikator som brukes til nettopp dette, og uten tilgang på det unike «registreringsnummeret» er ikke annonsøren eller appen i stand til å se hvem som har klikket seg videre.

Tilgangen er viktig for en rekke ulike apper, men spesielt Facebook har vært kritisk til den nye funksjonen, og sagt at de under testing så 50 prosent nedgang i inntekter uten mulighet til å bruke denne sporingen og servere mer skreddersydde annonser til brukerne.

Ifølge Facebook kunne det tenkes at skreddersydde, målrettede annonser rett og slett ikke ville gi mening å tilby i iOS 14 på grunn av løsningen.

Tik Tok tatt «på fersken» av ny funksjon

Løsningen blir imidlertid ikke skrotet. I stedet utsettes den til over nyåret. Innen den tid må også apputviklere komme med detaljerte opplysninger i App Store, der de forklarer hvordan de samler data og hvordan de lagres.

Endringene Apple gjør går inn i et mønster av tettere fokus på privatliv på internett. De har allerede lansert sin egen innloggingsløsning, der de bruker engangs-e-postadresser til registrering, slik at du slipper å gi fra deg informasjonen din for å bruke ulike tjenester.

Noe av det første som skjedde etter at beta-versjonen av iOS 14 var lansert, var at flere apper ble tatt på fersk gjerning i å gjøre ting de ikke hadde informert om .

Tik Tok og New York Times løp avsted med innholdet i utklippstavlen på telefonene. Selskapene bak appene bedyret at innholdet ikke ble brukt til noe, men det var like fullt en appoppførsel ingen var klar over at foregikk. Dermed ble det lovet bot og bedring. Også Facebook-eide Instagram har gjort ugagn i bakgrunnen ved å aktivere frontkameraet på telefonen under helt vanlig skrolling i innholdet.

iOS 14 varsler både når apper henter innhold fra utklippstavlen, og når kameraene i mobilen er aktiv. Det ene med en liten tekstvarsling om hvilken app som har kopiert hva, og det andre med en liten grønn prikk ved siden av kameraet øverst på telefonen når det er aktivt.

Hva innebærer utsettelsen?

At nettgiganter som Facebook og andre som driver med målrettet reklame ikke liker Apples innstramming er muligens like overraskende som at brukerne liker den. Akkurat hvordan Facebooks testing har foregått vites ikke helt konkret, men siden funksjonen skal gjøre det valgfritt å dele data, er det grunn til å mistenke at det 50 prosent store fallet i inntekter, rett og slett skyldes at en solid andel av testbrukerne valgte å si nei til slik sporing. I seg selv noe som antyder at Apples funksjon er populær.

Hva denne utsettelsen betyr i praksis er usikkert. Funksjonen skal på plass i apples operativsystem, hvis ikke planene endres, og det bør være en relativt smal teknisk sak å tilpasse seg en av-på-bryter av denne typen. Så det kan tenkes at det vi egentlig venter på er at appene skal finne nye måter å skreddersy innholdet vårt på, uten nødvendigvis å gå innom enhets-identifikatoren. Men det vil tiden vise når 2021 melder sin ankomst.