Rykte: – Grand Theft Auto VI skal komme ut i 2025, og kan ha et bykart som endrer seg over tid

Rockstar Games Skjermbilde fra Grand Theft Auto V.

Audun Rodem / Gamer.no 30 Juni 2021 13:20

Rykter om Grand Theft Auto VI er det alltid lurt å ta med et par megatonn med salt, men de nyeste røyksignalene kommer fra en smått troverdig kilde. Tom Henderson, som lekket korrekt info om Call of Duty og Battlefield 2042 tidligere i år, påstår nemlig i en ny video at Grand Theft Auto VI ikke kommer før i 2025. Om det stemmer vil det altså være 13 år mellom det forrige og det neste Grand Theft Auto-spillet.

Du kan se videoen til Henderson om lekkasjen under.

I tillegg sier han at spillet blir satt til en moderne versjon av Vice City – byen fra PlayStation 2-spillet Grand Theft Auto: Vice City. Utviklerne i Rockstar skal visstnok også snuse på å kunne endre bykartet over tid, litt på samme måte som flere moderne spill som Fortnite, Apex Legends og Call of Duty Warzone gjør med jevne mellomrom.

Videre hevder Henderson at spillet skal ha flere spillbare rollefigurer, slik Grand Theft Auto V hadde. Han nevner derimot ikke om det vil fungere på samme måte, der man kunne skifte mellom de tre spillbare figurene i sanntid.

– Prioriterer helsen til de ansatte

Noe av grunnen til at utviklingen tar såpass med tid skal være at Rockstar ønsker å prioritere helsen til utviklerne. Selskapet fikk et rykte på seg for å være et sted der utviklere måtte jobbe betydelig med overtid over lengre perioder da de ga ut Red Dead Redemption 2 i 2018, så om Hendersons informasjon stemmer har de ønsket å bedre dette. Rockstar har selv tidligere sagt at de ønsker å sørge for bedre arbeidsvilkår på det nye prosjektet sitt .

En annen faktor er at de nye konsollene fremdeles er ganske ferske, og Take-Two og Rockstar ønsker å vente til flere har skaffet seg en PlayStation 5 eller Xbox Series X/S før de slipper det nye spillet. Siden de fremdeles tjener godt på Grand Theft Auto Online har de muligheten til å ta seg god tid.