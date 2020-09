Dette blir de norske prisene på Volkswagen ID.4

Volkswagen lanserer ID.4, først i to utgaver: ID.4 1st og ID.4 1st Max. Volkswagen AG

Stein Jarle Olsen 24 Sept 2020 11:24

Volkswagen dro det siste lille sløret av sin ID.4 onsdag, og nå er også de norske prisene fra importør Møller klare.

Som med ID.3 kommer ID.4 først i en såkalt 1st-utgave, men denne gang blir det kun to modeller, ikke tre: ID.4 1st og ID.4 1st Max. Disse er begrenset til totalt 27.000 biler, før Volkswagen vil gå over til å produsere ferdigspesifiserte biler med vanlige utstyrspakker.

Prisene er som følger, inkludert frakt og levering Oslo:

ID.4 1st: 426.900 kroner

ID.4 1st Max: 509.500 kroner

ID.4 blir dermed priset hakket lavere enn søstermodellen Skoda Enyaq iV . Den mest sammenliknbare modellen her er Enyaq iV 80, som ble offentliggjort nylig at starter på 449.520 kroner. Volkswagen frister kanskje også potensielle Audi e-tron-kunder, en bil som i dag starter på 599.900 kroner.

Pris ut til kunde vil ligge på under 450.000 kroner inkludert komplette vinterhjul, ifølge Møller.

Førermiljøet i ID.4 minner i stor grad om ID.3. Dette er ID.4 1st, og begge modellene vil ha samme setetrekk i alcantara. Volkswagen

Enyaq er hakket større

De ytre målene er 4,58 x 1,85 x 1,63 meter, som gjør ID.4 knappe syv centimeter kortere enn Enyaq. Skodaen er dessuten noen få centimeter bredere og en liten centimeter høyere. Begge er omtrent på størrelse med en Toyota Rav4, og vekten er oppgitt til 2.049 kg.

Begge ID.4 1st-modellene kommer med et batteri på 77 kilowattimer netto, som skal gi rekkevidde på henholdsvis 496 kilometer for 1st og 487 kilometer for 1st Max. 77 kWh er det foreløpig største batteriet som er tilgjengelig på Volkswagens MEB-plattform, som også brukes til Skodas Enyaq, Cupra El-Born, Audis kommende Q4 e-tron og en rekke andre elbiler fra Volkswagen og søstermerkene.

På sikt vil det også komme en modell med inntil 522 kilometer, varsler Møller. De varsler også at det kommer en versjon med firehjulstrekk i løpet av sommeren 2021, hvor salget åpner til våren. Denne vil også kunne forhåndsbestilles fra og med i dag, mot et depositum på 4.000 kroner. En versjon med 52 kWh batteri vil også komme på sikt.

Volkswagen

Motoren på 150 kW (204 hestekrefter), og er den samme som i ID.3 1st, og ID.4 vil kunne ta imot 125 kilowatt hurtiglading. Det skal kunne gi 320 kilometer rekkevidde i løpet av 30 minutters lading, ifølge Volkswagen. 1st-modellene vil begge være bakhjulsdrevet.

0–100 skal ta 8,5 sekunder, og toppfarten er oppgitt til 160 kilometer i timen. Bagasjerommet er oppgitt til 543 liter, og 1.575 liter med baksetene slått ned. Bilen har ingen «frunk», altså bagasjeplass under panseret foran.

543 liter bagasjerom med skiluke og 40:60-deling. Volkswagen

Godt utstyrt

Tilhengerfeste og takrails er standard på 1st-modellene, og det er også varmepumpe. 1st-modellen med bakhjulstrekk vil kunne trekke 1.000 kg på hengerfestet, som Møller presiserer at i Norge er oppgitt med 12 prosent stigning, ikke 8 prosent som man bruker i enkelte andre land. Dette var også noe Møller presiserte for nevnte Enyaq, som også kan trekke 1.000 kg i den bakhjulsdrevne versjonen og 1.200 kg i versjonen med firehjulsdrift.

Det er vel ikke usannsynlig at det samme vil gjelde for ID.4, og Møller bekrefter også at trekkraften blir høyere for den firehjulsdrevne modellen, uten at de vil oppgi noe konkret tall foreløpig.

Oppvarmet ratt og forseter, ryggekamera, tosoners klimaanlegg og oppvarmet frontrute er også standard. ID.4 1st leveres med 20-tommers felger, som har fått navnet «Drammen».

Max-modellen har stort sett alt som finnes i tilbehørskatalogen til Volkswagen: LED matrix-hovedlys, adaptivt understell, elektrisk seteregulering, panoramatak og elektrisk betjent bakluke, for å nevne noe.

Headup-display er også på plass, med såkalt augmented reality når Volkswagen får det på plass. Det var jo som kjent en av funksjonene som ikke kunne leveres på ID.3 ved lansering. På Max-modellen får du også Volkswagens Travel Assist, som i stor grad gjør bilen i stand til å kjøre selv på motorveien. Max vil ha 21-tommers «Narvik»-felger.

Tiden fra lansering til kundeleveringer vil også være mye kortere enn for ID.3. ID.4 skal allerede være hos kunder fra og med januar 2021, altså om ikke mer enn tre-fire måneder. Bestillingene åpner i dag, og fire farger blir tilgjengelig - hvit, gul, blå og «mangan».