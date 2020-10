The Sims, Mass Effect og FIFA kommer til Xbox Game Pass i november

Sammen med resten av EA Play.

Samtidig som Xbox Series S og Series X lanseres 10. november, får Microsofts Game Pass Ultimate-abonnenter tilgang til EA Play. Microsoft

Stein Jarle Olsen 30 Sept 2020 10:44

Xbox Game Pass-abonnenter får tilgang til EA Play på konsoll 10. november, melder Microsoft - akkurat i tide til lanseringen av Xbox Series S og Series X.

EA Play er EAs egen spillabonnementstjeneste, og inneholder blant annet populære serier som The Sims, Mass Effect, FIFA, Battlefield og Dragon Age.

Microsoft varslet for noen uker siden at de ville inkludere EA Play i sin Game Pass-tjeneste , samtidig som de offentliggjorde at Game Pass for PC kom ut av betaperioden og med det økte prisen fra 40 til 99 kroner i måneden. Ultimate koster fortsatt 149 kroner i måneden.

Ultimate først

Det vil først være Game Pass Ultimate-abonnenter som får tilgang til EA Play, melder Microsoft. Deretter vil Game Pass for PC-abonnenter få tilgang i desember. Game Pass for Console får ikke tilgang til EA Play, ifølge Microsofts support-nettsted .

For å få tilgang vil du måtte lage en EA-konto og linke den med Xbox-kontoen. Deretter vil du kunne laste ned spill både på Xbox og PC, avhengig av hvilken abonnementstype du har. Og hvis noen lurte: EA Play blir tilgjengelig i alle markeder hvor Xbox Game Pass er lansert, så dette gjelder også for norske abonnenter.

For kunder som har både EA Play-abonnement og Game Pass Ultimate, og hvor begge er kjøpt gjennom Microsoft Store, vil EA Play-abonnementet automatisk bli kansellert og gjenværende tid konvertert til Game Pass Ultimate-abonnement, varsler Microsoft - gitt at du har minst 50 dager gjenværende på EA Play-abonnementet.

50 dager til tre måneder med EA Play konverteres til én måned Game Pass Ultimate, mens fire til seks måneder blir til to måneder Game Pass Ultimate. Hvis EA Play er kjøpt gjennom EAs Origin-plattform skjer det ingenting, og du må selv kansellere abonnementet.

For kunder som har EA Play i dag, men går over til Xbox Game Pass Ultimate, konverteres også gjenværende tid ned til rundt en tredel.

Noen av spillene som er tilgjengelige i EA Play. Skjermdump

Flere spill på vei

EA-spillene er heller ikke de eneste som kommer til Game Pass fremover. Nylig ble det klart at Microsoft kjøper Zenimax, morselskapet til spillselskapet Bethesda , som står bak spillserier som blant annet The Elder Scrolls, Fallout og Doom.

Alle disse skal komme til Game Pass, og først ut vil være Doom Eternal, som dukker opp på konsoll allerede 1. oktober og på PC «senere i 2020».

Hovedkonkurrenten Sony har foreløpig ingen tjeneste som kan minne om Game Pass (med unntak av Playstation Now, som inkluderer spill fra PS4, PS3 og PS2), men har varslet at Playstation 5-kjøpere med Playstation Plus-abonnement vil få tilgang til Playstation Plus Collection, et bibliotek med et antall storspill fra PS4 for nedlasting - deriblant Final Fantasy XV, Persona 5, Battlefield 1 og Resident Evil 7.