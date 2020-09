Oculus Quest 2 avslørt

Tar over for både fjorårets Quest og toppmodellen Rift S.

Oculus Quest 2. Oculus

Niklas Plikk 16 Sept 2020 23:35

På en pressekonferanse onsdag kveld norsk tid dro Facebook sløret av sitt nyeste par VR-briller, kalt Oculus Quest 2.

Som navnet tilsier er dette en direkte oppfølger av fjorårets Oculus Quest, som vi virkelig hadde sansen for. Les testen vår av Oculus Quest her .

Men i tillegg til å overta for Oculus Quest, fortale Facebook på pressekonferansen at Quest 2 også vil erstatte toppmodellen Rift S. Både Rift S og Quest vil ikke lenger være tilgjengelig etter våren 2021.

Kraftigere maskinvare, skarpere skjerm

Oculus Quest 2 vil få en betydelig skarpere skjerm enn forgjengeren, med over 50 prosent flere piksler. Forgjengeren hadde 1440 x 1600 piksler, mens Quest 2 har 1832 x 1920. Ved lansering oppdaterer skjermen seg 72 ganger i sekundet, men i en senere oppdatering skal den kunne klare 90 hz. Det bør kunne gi enda smidigere bevegelser og trolig en mer behagelig opplevelse mens man spiller.

Quest 2 har også blitt nesten 70 gram lettere – fra 571 gram til 503 gram, og prosessoren har gått fra en Snapdragon 835 til en Snapdragon XR2. Kort sagt – mye bedre ytelse.

Arbeidsminne er økt med 50 prosent, og den største lagringskapasiteten er økt fra 128 GB til 256. Minste kapasitet er fortsatt 64 GB.

Man kan kjøpe en drøss av tillegg til brillene. Blant annet nytt hodebånd.

Kan kobles til PC

Det kan virke rart at Quest 2 skal ta over for Rift S også, ettersom sistnevnte var VR-briller myntet på PC-spillere. Men både Quest og Quest 2 kan nå også kobles til PC-en via en lang USB-C-kabel, som gjør dem nesten like gode som Rift S. Rift S har imidlertid hatt et mer komfortabel hodebånd, men dette skal man nå kunne kjøpe som et tillegg til Quest 2.

Det vi likte aller best med Quest da vi testet den i fjor var at man endelig kunne få en «ekte» VR-opplevelse, uten å måtte koble seg til en PC eller noe annet utstyr. Man trenger bare å plukke opp kontrollerne, sette VR-brillene over øynene, og sette i gang. Forhåpentligvis vil Quest 2 imponere oss like mye så fort vi får dem inn til test.