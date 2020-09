Snart øker Microsoft prisen på Game Pass for PC

Vegar Jansen 11 Sept 2020 12:26

For folk som liker å prøve mange forskjellige spill er Xbox Game Pass for PC en kjekk tjeneste. Her tilbyr Microsoft ubegrenset tilgang til over hundre spilltitler, og det kun for 40 kroner i måneden.

Men fra neste uke går prisen opp. Tjenesten går ut av «beta» den 17. september, og da avsluttes også introduksjonstilbudet, melder Microsoft på Twitter:

Det ser ut til at Microsoft kommer til å doble prisen på tjenesten, noe som burde bety at du må ut med 80 kroner fra neste uke. Men folk som da allerede abonnerer, vil tydeligvis få den gamle tilbudsprisen også på neste regning.

Som et stort plaster på såret vil Game Pass fremover inkludere EA Play, noe som vil tilgjengeliggjøre over seksti spilltitler fra EA Games – inkludert slikt som The Sims, Mass Effect og FIFA.

Akkurat når EA Play er på plass vil ikke Microsoft si noe spesielt om, men det vil etter alt å dømme skje nærmere juletider.

En større plan

Alt dette går selvfølgelig inn i Microsofts plan om å kunne tilby både spill og maskinvare til folket. For med økte priser på Game Pass for PC vil det selvfølgelig friste enda mer med Game Pass Ultimate for de som både har PC og en Xbox.

Forvirret over alle abonnementstjenestene? Få med deg vår guide:

Og på toppen av kransekaka finner vi den heftige abonnementstjenesten Xbox All Access – der man både får spill og en splitter ny Xbox på to års «nedbetaling».

Da snakker vi altså om ubegrenset tilgang på en tung spillkatalog for både PC, Android og Xbox.

Xbox All Access har frem til nå vært begrenset til noen få land, men vil også lanseres i Norge i løpet av året.