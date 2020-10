Dette er PS4-spillene du ikke kan spille på PS5

Sony letter på sløret.

Sony

Torstein Norum Bugge 12 Okt 2020 16:55

For ikke lenge siden så vi en full «teardown» av Sonys PlayStation 5 fra offisielt hold, og fikk bekreftet at dette var en maskin bygget for kraftige saker. Og hvis den er så kraftig burde den vel også kunne kjøre alle spill som fantes for PlayStation 4? Vel, nesten. Sony publiserte nylig en bloggpost der de lister opp en liste over PlayStation 4-spill som ikke vil kunne spilles på den nye PlayStation 5.

Listen inneholder ikke mange spill vi umiddelbart kjenner igjen, så for deg som var redd for at favorittspillet ditt ikke ville kunne spilles på den nye konsollen er det bare å puste lettet ut.

For favorittspillet ditt er nok neppe ett av disse:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

En overveldende majoritet av PS4-spill kan spilles på PS5

Slik ser den nye PlayStation 5-kontrolleren ut. Sony

Det er altså bare 10 spill fra PlayStation 4 som ikke blir å finne på PlayStation 5. Sony sier selv i bloggposten sin at «...PlayStation 5 er bakoverkompatibel med en overveldende majoritet av PlayStation 4-spill».

Dette er egentlig den viktigste nyheten med listen over spill som ikke er kompatible – det betyr at alle spill som ikke er på denne listen (som vil oppdateres) er kompatible.

Mer nøyaktig er det over 4.000 spill fra den nåværende generasjonen som også kan spilles på den nye konsollen, og flere av dem vil sågar kjøre bedre enn før. Sony har implementert noe de kaller «Game Boost», som skal sørge for både flere bilder i sekundet og bedre grafikk i spill som har støtte for det.

Nøyaktig hvilke spill som vil ha støtte for «Game Boost» er imidlertid ikke kjent.

Hovedgrunnen til at flere spillene på listen ikke kan spilles på PS5 skal være ekstrautstyr som ble levert med disse spillene og som ikke fungerer med PS5, samt at enkelte av dem krever oppdateringer fra utviklerens side for å fungere og utvikleren ikke har utført dette.

Enkelte av spillene har også lisensiert musikk som utvikleren ikke ønsker å lisensiere videre for neste konsollgenerasjon, mens et par har blitt trukket fra de aller fleste platformer og altså ikke er fjernet fra PlayStation 5 spesifikt.

PlayStation 5 kommer til Norge den 19. november, men tilgjengeligheten vil etter det vi vet være dårlig. Så om du forhåndsbestiller nå bør du belage deg på å vente til langt ut i 2021 for å få din konsoll.