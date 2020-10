Apple TV-appen kommer til Sonys TV-er

Sony

Stein Jarle Olsen 15 Okt 2020 11:47

Sonys TV-er får nå tilgang til Apples TV-app, som blant annet inkluderer strømmetjenesten Apple TV+ og muligheten til å leie eller kjøpe filmer fra Apples bibliotek. XH90-serien er først ut, og skal ha tilgang allerede nå.

Funksjonen dukker opp gjennom en programvareoppdatering som enten kan installeres automatisk eller manuelt. Sonys TV-er bruker som kjent Android TV som plattform, hvor Apples TV-app vanligvis ikke er tilgjengelig.

Fra tidligere er appen tilgjengelig på en del TV-er fra Samsung og LG.

«De fleste» 2019- og 2020-modeller

Sony melder at appen videre blir tilgjengelig på «utvalgte» TV-er fra 2018 og på de fleste modellene fra 2019 og 2020 i løpet av året. En av TV-ene som får den blir garantert den påkostede ZH8, som vi testet nylig .

Vår tester kalte den «en mester på oppskalering», og at 8K-oppløsningen gir en ekstra piff til bildet - gitt at du har kildemateriale som passer. Han noterte dog en viss inputlag, og konkluderte med at det var en skjerm først og fremst for god bildekvalitet, mens gamere kanskje bør se seg om etter noe annet.

ZH8-serien er uansett ikke billig, med en pris for 75-tommeren vi testet på knappe 90.000 kroner.