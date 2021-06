Fortnite møter Rick and Morty i skytespillets nyeste sesong

Rick and Morty inntar Fortnite. Epic Games

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 8 Juni 2021 13:27

Tirsdag sparker Epic Games i gang en ny sesong med Fortnite . Som vanlig lokker skytespillet med flere nyheter, og på menyen finner vi blant annet innhold basert på den populære TV-serien Rick and Morty.

Epic har sluppet to trailere for den nyeste sesongen. Den første – som du kan se under – setter scenen for sesongen, med UFOer, invasjon fra verdensrommet og Rick fra Rick and Morty.

Den andre traileren hinter om hva spillere kan tjene opp i sesongens battle pass. Her får vi blant annet se Rick i aksjon, og Supermann gjør også en opptreden. Se battle pass-traileren under.

Chapter 2 Season 7 later ellers til å handle om besøk fra verdensrommet. De siste ukene har spillere opplevd å bli bortført av UFOer, som forflytter dem til andre steder på kartet. Epic har også hintet om at Superman kan dukke opp, såvel som en variant av Marvels Loke.