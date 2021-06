Apple slipper sikkerhetsfiks for en rekke eldre iOS-enheter

Vegar Jansen 15 Juni 2021 08:30

Apple er kjent for å gi de fleste elektroniske duppedittene de lager et anstendig livsløp, men det er også en rekke fullt brukbare iPhoner og iPader som ikke får de aller nyeste utgavene av operativsystemet iOS og iPadOS.

Det betyr likevel ikke at selskapet tar et visst ansvar, så en del av disse eldre enhetene får stadig vekk oppdateringer for å fikse kritiske sikkerhetshull. Og nå har Apple nettopp sluppet iOS 12.5.4 , som blant annet skal tette to kritiske gliper i WebKit – som Apple også mener kan bli «aktivt utnyttet».

WebKit er «motoren» i selskapets nettleser Safari, og kortversjonen er at du prompte burde laste ned og installere iOS 12.5.4 for å minimere sjansene for problemer med hackere og annet rask som prøver å utnytte surfestunden din.

Kun sikkerhetsoppdateringer for iOS 12

Siden oppdateringen ifølge Apple kun inneholder sikkerhetsfikser, er den for øvrig relativt beskjeden i størrelse. For nyere funksjonalitet som har blitt rullet ut med iOS 13 og iOS 14 , er du nødt til å skaffe deg en nyere iPhone eller iPad. De som per i dag har iOS 12, vil altså kun få sikkerhetsoppdateringer.

Dette gjelder for følgende enheter:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6. generasjon)

En ny iOS på vei

Tidligere denne måneden gikk for øvrig Apples utviklerkonferanse WWDC av stabelen, og blant de mange nyhetene som ble sluppet, fikk vi også vite litt om den neste versjonen av iOS, som naturlig nok bare vil kalles iOS 15.

Noen av høydepunktene i iOS 15 vil være nye FaceTime-funksjoner, tekstgjenkjenning og langt bedre kontroll over hva og hvem som skal få lov til å forstyrre deg.

