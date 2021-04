Fjerner tidslinjefunksjon i Windows

Mange har kanskje glemt den, mens andre vil savne den.

Anders Brattensborg Smedsrud 16 Apr 2021 12:24

Microsoft melder at tidslinjen i Windows 10 mister en vesentlig funksjon i juni.

Da kommer en oppdatering som stripper den for muligheten til å synkronisere programaktivitet mellom enheter du måtte ha koblet til den samme Microsoft-kontoen, som ulike PC-er og mobiltelefoner.

Funksjonen, som ble introdusert i midten av 2018, har trolig ikke blitt like mye brukt som Microsoft ønsket, selv om den nok har vært nyttig for enkelte som har jobbet mye på tvers av flere enheter.

Et problem har imidlertid vært at tidslinjen ikke har latt deg synkronisere all programaktivitet, men først og fremst den som har skjedd i Microsofts egne apper, som Office-pakken eller Edge-nettleseren.

Om du ikke har husket på funksjonen så kan altså tidslinjen hentes frem ved å trykke inn «Windows-tast» + «Tab».

Fremdeles nyttig for flere

Etter endringen i juni vil tidslinjen bare fungere som en ren aktivitetslogg med oversikt over programmer og nettsteder du har vært aktiv i på den maskinen du sitter på.

Fremdeles kan visningen gi deg muligheten til å raskt gjenoppta arbeidet med presentasjonen du har latt ligge over helgen, eller notatet du hadde fremme dagen før. Aktiviteten på tidslinjen vil nemlig fortsette å bli sortert etter når du sist jobbet med noe og du kan bla langt tilbake i tid.

Tidslinjevisningen vil også fortsette å fungere som en snarvei for å lage virtuelle skrivebord.

Slike er utrolig kjekke å ty til når du har mange programmer i sving samtidig og trenger å organisere dem bedre. For eksempel basert på arbeid eller fritid.

