Nå viser Google Earth deg hvordan vi har forandret kloden

Oppdatering lar deg oppleve flere tiår med vekst og klimaforandringer.

Anders Brattensborg Smedsrud 16 Apr 2021 14:43

Google Earth har fått en oppdatering som lar deg se jorda i en ny dimensjon, nemlig tid.

24 millioner satellittbilder fra de siste 37 årene har nå blitt samlet til en interaktiv «timelapse»-opplevelse. Du kan se tiden utfolde seg og oppleve nesten fire tiår med forandringer på jorda.

Google har satt sammen en rekke ferdige, interaktive «timelapse»-turer du kan være med på. Du kan også lese om hvorfor endringene du ser seg har skjedd.

Du kan blant annet se på mens store innsjøer tørker inn, massive skoger forsvinner, byer som stadig flytter yttergrensene sine for å tillate større vekst og hvordan vi har begynt en massiv prosess med å endre landskapet for å sikre oss fornybar energi.

Under ser vi et utdrag fra den interaktive opplevelsen, som viser avskoging i Bolivia, der områdene heller blir utnyttet for soya-produksjon.

1984 1984

2020 2020

Viser det store bildet, ikke bassenget ditt

Vi har testet funksjonen og synes den virker som et godt hjelpemiddel for å illustrere de store endringene mennesket har påført jorda de siste tiårene.

Om du vil kan du også gå til områder du selv kommer fra, og se hvordan naturen du kjenner best har endret seg gjennom årene.

Timelapse-funksjonen er imidlertid ikke beregnet for å vise detaljerte satellittbilder som Google Earth ellers er så god på, så ikke forvent å se endringene i akkurat gata du vokste opp, når du gravde svømmebasseng i hagen eller satte opp tilbygget.

Du kan oppleve den nye timelapse-funksjonen i Google Earth her.