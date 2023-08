Sommerspalten: «Tek fort, Dennis Vareide!»

Med nyfødt i hus må youtuberen tenke annerledes.

Kamera Eskil Wie Furunes / VG

Youtuber og nybakt pappa Dennis Vareide (33) innrømmer at han er svært opptatt av dingser og teknologi, men med nytt medlem i familien gjelder det å tenke utenfor boksen. Det resulterer både i noen kanonkjøp, samt noen mageplask.

Dette er «Tek fort!» «Tek fort» er en fersk spalte på Tek.no, der vi stiller interessante profiler i ulike situasjoner raske og uformelle spørsmål om teknologien de bruker i hverdagen.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Jeg er en super-teknologinerd!

– Hvis det dukker opp noe nytt på markedet, da alt fra nye løpesko som får deg til løpe to prosent kjappere, til en ny smarthjemdings, er jeg som regel ganske kjapp til å kjøpe inn for å teste.

– Siden jobben min innebærer en god del filming, er jeg også på jakt etter nytt utstyr som lar meg filme på nye kreative måter. 360-kameraer, droner og diverse gimbals Krysse av Bytt gimbalsAnordning som sørger for at videokameraet eller mobilen holder seg stabilt mens du beveger deg. blir ofte investert i, og jeg elsker det.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Etter å ha fått opp utallige TikTok-reklamer om «verdens sterkeste lommelykt», måtte jeg til slutt prøve dette underverket. Så jeg kjøpte en lommelykt til heftige 7000 kroner.

– Ja, den lyste opp hele Sognsvann da jeg først testet den, men da i cirka ti sekunder før den skrudde seg på grunn av overoppheting.

Dennis Vareide, sammen med den beryktede lommelykten. Kamera Privat / Dennis Vareide

– 100.000 lumen (en vanlig skikkelig god lommelykt ligger på kanskje 10.000) holdt kun i de 10 sekundene, og siden har den ikke klart mer enn 60.000, som er ganske imponerende, men det var ikke det jeg drømte om.

– Den er også kjøpt rett fra Kina, så å få sendt den inn for å fikses orker jeg rett og slett ikke å styre med.

– Så etter nøyaktig 10 sekunder med veldig moro, har den stått og støvet på hylla. Veldig sikker på at det ikke var verdt 7000 kroner.

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Med en nyfødt i huset og litt mangel på plass, så har jeg ikke hatt noen gaming-PC hjemme på en god stund.

– Jeg er heller ikke noen konsollperson, men da jeg oppdaget Steam Deck, som i praksis er en gaming-PC i håndholdt versjon, får jeg til litt spilling på kvelden uten at det tar noe mer plass en forvokst GameBoy.

– Er faktisk sjokkert over hvor kraftige spill den klarer uten problem.

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Min perfekte reisesekk!

– Den har jeg nesten gjort til en hobby for å få perfekt til både korte og lange reiser med å researche, teste og eksperimentere med både den perfekte sekken, en skikkelig god powerbank, noen virkelige gode ladekabler, støydempende headsett, en liten pose for kablene og et nettbrett.

– Sekken har blitt så perfeksjonert nå at jeg nesten har lyst å dra på tur bare for å bruke den perfekte reisesekken min.

Kamera Janne Møller-Hansen / VG

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Støydempende hodetelefoner har blitt et ekstremt must. Aldri, aldri igjen kommer jeg til å klare å høre støy fra hverken fly eller tog etter å ha blitt bortskjemt av den deilige stillheten.

Oppdatert 17. august 2023, 18:18