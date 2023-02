Hevder Apple jobber med iPad-aktig smartskjerm for hjemmet

Apple har et solid grep om nettbrettmarkedet, men smarthjemmet domineres av andre aktører. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apple vil ta opp kampen om smarthjemmet med Google og Amazon i langt større grad, hevder Bloombergs vanligvis ganske treffsikre Apple-spåmann Mark Gurman.

iPad-aktig smartskjerm

Relanseringen av HomePod onsdag var første tegn, og selskapet jobber også med en slags «smartskjerm» for hjemmebruk - i praksis en nedskalert iPad med færre funksjoner, ifølge Gurmans kilder. I likhet med Googles Nest Hub vil smartskjermen kunne styre ting som lys og oppvarming, i tillegg til å strømme video og håndtere videosamtaler over FaceTime.

Google Nest Hub. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen skal kunne festes på vegg eller andre steder med magneter, ifølge Bloomberg, og Apple ser også på muligheten for å lage større smartskjermer. Tidligere rykter har pekt på at Apple vurderer en slags dockingstasjon med høyttaler for dagens iPad, som vil kunne gjøre brettet mer fleksibelt og også fungere som en slags smartskjerm hjemme.

Et liknende produkt er i arbeid hos Google, som allerede har vist frem sin Pixel Tablet med tilhørende dockingstasjon.

Uansett vil en fast Apple-smartskjerm nødvendigvis måtte bli betydelig rimeligere enn en iPad. Googles nevnte Nest Hub koster for tiden bare 490 kroner i flere butikker, mens Apples rimeligste 2022-iPad koster nesten 6000 kroner.

Googles Pixel Tablet kommer sannsynligvis i år. Her vil skjermen kunne tas av og brukes som et vanlig nettbrett. Kamera Google

Siri-oppgraderinger

Bloomberg hevder også at Apple jobber med oppgraderinger til taleassistenten Siri, som i større og større grad har havnet bak konkurrenter som Google Assistant og Amazon Alexa, kanskje spesielt når det kommer til smarthjemsfunksjoner.

I tillegg til smartskjermen hevder Gurman at Apple jobber med en oppdatering til Apple TV. Designet skal beholdes, men innmaten oppgraderes i løpet av første halvår 2024 - men fortsatt sannsynligvis uten støtte for 8K.

Tidligere rykter har også pekt i retning av at Apple jobber med et produkt som kombinerer Apple TV-boksen med en smarthøyttaler og kamera for videosamtaler. Dette skulle etter sigende opprinnelig lanseres i år, men denne planen hevder Gurman har blitt utsatt.

Også smartskjermene vil tidligst lanseres neste år, hevder han.

