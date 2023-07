Netflix’ nye fane skal gjøre det enklere å finne noe å se

«My Netflix» er en ny fane i Netflix-appen som skal gjøre det enklere å samle innhold du vil se - uten Netflix-appens anbefalings-algoritmer. Kamera Netflix

– Har du noen gang åpnet Netflix på telefonen, men du har ikke tid til å lete etter noe å se på? Du er ikke alene.

Slik starter Netflix’ produktsjef Edith Chao annonseringen av den nye Netflix-funksjonen «My Netflix» - en tydelig innrømmelse av at Netflix-appen - og andre strømmetjenester - kan være overveldende i sine stadige forsøk på å anbefale deg nytt innhold.

Full liste over innholdet ditt

My Netflix-menyen skal erstatte nedlastingsmenyen i Netflix-appen på telefonen din, og er ment å gi deg enklere tilgang til innhold du har likt og interagert med tidligere.

Ifølge Netflix skal følgende dukke opp i My Netflix:

Nedlastet innhold

TV-serier og filmer du har gitt en tommel opp

Serier og filmer du har lagret i Min Liste

Trailere du har sett

Påminnelser du har satt

Nylig sett innhold

Alt innhold du har sett litt av

Med andre ord vil My Netflix være en litt mer selvkuratert liste over innhold du liker. Hjem-fanen skal også bestå.

Netflix påpeker at mengden innhold på My Netflix-skjermen vil avhenge av hvor aktiv du er med å like og lagre innhold på tjenesten, men i teorien bør den gi raskere tilgang til filmer og serier du vet du har lyst til å se - eller se igjen.

My Netflix-fanen rulles ut på iOS i dag, mens Android-appen får oppdateringen tidlig i august.

Publisert 25. juli 2023, 09:34

