Neste generasjons USB dobler farten - med samme kabel

80 Gbit/sek.

USB 4 versjon to skal klare inntil 80 Gbit/sek.

Neste versjon av USB-standarden kommer med en solid hastighetsøkning, skal vi tro den såkalte USB Promoter Group, hvor blant andre Apple, Intel og Microsoft er medlemmer.

80 Gbit - samme kabler

USB 4 Version 2.0, som standarden skal hete, skal nemlig klare opptil 80 Gbit/sek - dobbelt så mye som den originale USB 4-standarden. I maks fart vil du dermed kunne overføre en terabyte (1000 gigabyte) med data på ett minutt og 40 sekunder.

Og standarden skal gjøre det med den samme porten som vi etter hvert har blitt ganske godt kjent med, nemlig USB-C (som er den tynne USB-varianten hvor pluggen kan brukes begge veier).

Om du var blant dem som gikk ut og kjøpte kabler som var merket med støtte for 40 Gbit/sek i forrige runde, kommer USB Promoter Group også med en god nyhet til deg: Disse kablene vil automatisk også støtte 80 Gbit/sek når standarden er klar.

– Løsningene som vil dra størst fordel av hastighetsforbedringen inkluderer høyytelsesskjermer, lagringsløsninger og USB-baserte docker og hubber, sier USB Promoter Group-leder Brad Saunders i en melding.

Bakoverkompatibel

Den nye standarden vil som tidligere være bakoverkompatibel med tidligere USB-versjoner. I tillegg til USB 4 Version 2.0 gjør også USB-standardiseringsorganet oppdateringer på USB 3.2-standarden, som nå skal kunne «overgå» 20 Gbit/sek, uten at de definerer hvor mye. s

Tilsynelatende gjøres det i denne omgang ingen endringer på evnen til å levere strøm over USB, etter at USB 4 økte til inntil 240 watt over USB-C.

Navngivningen fortsetter imidlertid å være en liten hodepine for USB-organisasjonene. Da USB 3 ble lansert, valgte man etter hvert å gi de ulike standardene til dels komplett uforståelige navn, som USB 3.2 Gen 1x2 og Gen 2x2. USB 4 så ut som en anledning til å starte på nytt, men der ble det en rekke ulike logoer etter hvilke hastigheter og hvor mange watt de ulike kablene klarer. Og i stedet for USB 5 blir det nå altså USB 4 Version 2.0.

Logoer og andre markedsføringsmaterialer kommer senere, opplyser USB Promoter Group. Selve standarden ser ut til å se dagens lys i november.