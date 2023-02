Stayclassy er konkurs - hvilke rettigheter har du?

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Stayclassy er slått konkurs og mange kunder lurer nå på hva som skjer med klagesakene deres, eller produktene de har kjøpt og fortsatt ikke mottatt.

Svaret er at det trolig er lite å hente fra konkursboet, og du som forbruker står igjen med svarteper. Men i noen tilfeller kan du likevel få hjelp via banken din.

Her er rettighetene du har.

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet Kamera Forbrukerrådet

Tre punkter for å klage

Når et selskap går konkurs har du generelt et par alternativer.

Du kan klage til bakenforliggende salgsledd, for eksempel en produsent eller en importør. Dette er imidlertid ikke aktuelt for Stayclassy-kunder, ettersom butikken har ført sine egne produkter, og importert dem direkte.

Du kan nemlig rette et krav til banken som utstedte kreditt- eller debetkortet du betalte varen med.

– Det er kun det beløpet du betalte til med kortet du kan kreve av kortutsteder, erstatningskrav utover det må kreves av konkursboet eller bakenforliggende salgsledd, sier forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Alternativt kan du forsøke å få noe ut av konkursboet:

– Hvis selskapet går konkurs mens klagen din er under behandling kan det være lurt å melde kravet til konkursboet i tillegg, skriver Iversen.

Han legger samtidig til at det sjelden er mye å hente, men at det noen ganger kan være nødvendig for å kunne rette et krav mot kortutsteder.

Turbulent historie

Det har lenge stormet rundt Stayclassy. Foruten de mange klagesakene, slik som Christian Holen som måtte vente i over 300 dager på retur av ødelagt sparkesykkel, eller John Andreas Gjeldnes og Sindre Myrvang som fikk beskjed om at selskapet hadde likviditetsproblemer og sleit med å betale refusjon, har også Forbrukertilsynet vært kritisk til måten selskapet har operert.

Forbrukertilsynet så seg tilslutt nødt til å bøtelegge Stayclassy på bakgrunn av en rekke lovbrudd som ble avdekket. Dette førte også til at nettstedet ble midlertidig stengt ned, før det kort tid etter ble åpnet konkurs i selskapet.

