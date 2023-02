Netflix blir dyrere i flere land

Netflix' kamp mot kontodeling fortsetter, og snart kan det bli dyrere også i Norge.

Kamera ALASTAIR PIKE / AFP

Allerede nå er prisen skrudd opp i Canada, New Zealand, Portugal og Spania. Tillegget varierer fra rundt 40 til 80 kroner i måneden.

Tiltaket innføres for dem som ønsker å dele kontoen med noen utenfor hjemmet ditt, skriver Engadget.

– I dag deler over 100 millioner husstander konto, det påvirker vår mulighet til å investere i TV og film, sier Netflix i en uttalelse ifølge nettstedet.

CBC skriver at to personer fortsatt kan se innhold på samme bruker med et standard-abonnement, dersom man befinner seg på samme sted, men at tilleggskostnaden kommer dersom man ønsker å se for utenfor hjemmet. Netflix ber nå kundene i de fire landene om å velge kontoens «hjem».

– Vi er klare for å rulle ut dette bredere de neste månedene, sier selskapet ifølge CBC.

Blant annet står USA for tur, men det er ennå ikke kjent når og om endringen kommer til Norge.

