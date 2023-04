Ny elbilstudie advarer mot hurtiglading

Anbefaler å unngå hurtiglading om det ikke er absolutt nødvendig.

Hurtiglading gir betydelig større tilbakegang for elbilbatteriet ditt enn «vanlig» hjemmelading gjør, ifølge diagnoseselskapet Aviloo. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hurtiglading av elbiler fører til betydelig mer slitasje på batteriet enn vanlig hjemmelading gjør, hevder batteridiagnoseselskapet Aviloo.

De har testet 160 elbiler fra ulike produsenter som alle hadde vært kjørt mellom 80.000 og 100.000 kilometer, og kommet til at aldringen av batteriet settes fart i allerede fra første hurtiglading.

Fra tidligere hadde Aviloo testet et tyvetalls elbiler som hadde kjørt opp mot 200.000 kilometer, og konkluderte da med at kun hurtiglading (DC) hadde svekket batteriet med opp mot 17 prosentpoeng mer enn for biler som kun hadde «sakteladet» (AC).

En bil som hadde hatt 90 prosent gjenværende batterikapasitet om den kun hadde vært ladet hjemme, hadde altså hatt 73 prosent gjenstående kapasitet om den kun hadde vært hurtigladet.

Jo mer hurtiglading, jo større degradering av batteriet, viste Aviloos første elbilanalyse. Kamera Aviloo

Rådet: - Kun hurtiglading når det er nødvendig

I den nye studien har man altså sett på biler som har vært kjørt omtrent halvparten så langt, og der var samme degradering på 7,5 prosentpoeng mer for bilene som hovedsaklig hadde vært hurtigladet.

– Konkret betyr permanent hurtiglading at en dobling av kjørelengden kan føre til en dobling av degraderingen, skriver Aviloo i en pressemelding.

Alle bilene i Aviloo-analysen var utstyrt med termiske styringssystemer, og alle hadde det Aviloo kaller «normal degradering».

– Basert på våre målinger, analyser og observasjoner kan vi bare anbefale hurtiglading når det virkelig er nødvendig, sier teknisk sjef Nikolaus Mayerhofer i Aviloo.

I den nye studien har man sett på langt flere biler, denne gang biler som har gått mellom 80.000 og 100.000 kilometer. Kamera Aviloo

Det må selvfølgelig påpekes at Aviloo delvis lever av å selge elbilbatteri-diagnoser, blant annet i samarbeid med norske Elbilforeningen.

Andre studier har pekt i samme retning

Flåteadministrasjonsselskapet GeoTab utførte i 2019 en studie basert på 6400 elbiler. Deres analyse konkluderte med at gjennomsnittlig batteridegradering på tvers av produsenter og modeller lå på omtrent 2,3 prosentpoeng i året - med andre ord drøyt 10 prosent degradering på fem år.

Også GeoTab fant dessuten betydelig større degradering på batterier som ofte ble hurtigladet. Etter fire år lå snittkapasiteten på drøyt 80 prosent for elbiler som ble hurtigladet minst tre ganger i måneden, mens tallet var omtrent 90 prosent for biler som aldri ble hurtigladet.

Forskere ved amerikanske Argonne National Laboratory fant også i 2021 at hurtiglading hadde tydelig sammenheng med nedgang i batterihelse.

GeoTabs elbilstudie fra 2019 fant også større degradering i biler som ble hurtigladet mye. Kamera GeoTab

Professor: Andre faktorer kan være vel så viktige

Steven Boles er professor ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Kamera NTNU

Professor Steven Boles ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, som også er faglærer i batteriteknikk, er skeptisk til den statistiske gyldigheten i analysen til Aviloo.

– Jeg hadde ikke latt mine forskningsstudenter publisere et plott som dette. Spredningen av datapunkter ved 60 prosent hurtiglading er åpenbart ikke det samme som ved 5 prosent hurtiglading. Når de estimerer 7,5 prosent dropp ved 100 prosent hurtiglading, vil jeg si at det kan hende er sant, men at disse dataene ikke kan fortelle oss det, sier Boles til Tek.no.

– Er det allmennkunnskap at hurtiglading er skadelig for elbilbatterier?

– Ja og nei. Enhver lading av et litiumionebatteri bidrar til celledegradering, uavhengig av effekten. Det er imidlertid veletablert at gjentagende lading ved høy effekt kan føre til raskere degradering av et litiumionebatteri takket være lavere effektivitet, så på den måten er det allmennkunnskap.

Boles sier at det i et kaldt land som Norge er mer sannsynlig at det er oppvarming av batteriet som vil bidra til å redusere degradering enn kjøling, takket være at det øker effektiviteten i ladingen. Han peker også på at det er andre faktorer enn hurtiglading som har større påvirkning.

– For eksempel er valget av hvilken spenning som angir «fulladet» tilstand kjent for å være kritisk for hvordan et batteri aldres. Dette valget avhenger av batterikjemi, men det er opp til celleprodusenten og elbilprodusenten å avgjøre hva som er best for produktet, sier Boles.

Han sier akkurat dette valget kan være en «overstyrende faktor» for hvordan batteriet taper seg.

– Å bruke en bred pensel for å male bildet av hurtiglading for alle elbiler, selv fra ulike produsenter, kan dermed være urettferdig.

– Ikke lad til fullt

Ståle Frydenlund, seniorrådgiver og testansvarlig hos Elbilforeningen, sier det viktigste for å opprettholde god batterihelse er å ha et bevisst forhold til ladevanene dine og ikke lade helt fullt om du ikke trenger rekkevidden.

Ikke lad batteriet til fullt om det ikke er nødvendig, rådgir Elbilforeningens Ståle Frydenlund. Kamera Elbilforeningen

– Batteriet trives best mellom 20 og 80 prosent av tilgjengelig kapasitet, derfor råder vi våre medlemmer til å ikke fullade dersom det ikke er nødvendig. Du har også mulighet, på mange moderne elbiler, til å justere hvor mye du ønsker at batteriet lades til. Vårt råd er å bruke den muligheten til å unngå unødvendig fullading. Om bilen har den rekkevidden du trenger, så anbefaler vi å ikke lade. For mange holder det langt å lade en gang i uka.

Elbilforeningen understreker at de ikke ønsker at forbrukere blir skremt av budskapet fra Aviloo, ettersom de fleste biler fremdeles har god batterikapasitet selv etter en kjørelengde på 200.000 kilometer.

– Dette handler altså kun om hvordan man bør gå fram for å holde batterihelsen så optimal (les: så nær 100 prosent) som mulig.

