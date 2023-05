Hevder Instagrams «Twitter-konkurrent» er like rundt hjørnet

Instagram er i gang med å lage en konkurrent til Twitter. Det skriver Bloomberg. Det skal dreie seg om en helt ny og tekstbasert app som kan bli lansert så tidlig som i juni, ifølge nettstedet.

UCLA-foreleser og sosiale medier-ekspert Lia Haberman delte i helgen det som skal være en skjermdump fra en presentasjon om appen i eget nyhetsbrev - og videre på Twitter.

Hun forteller også at hun har vært i kontakt med influensere som har blitt kontaktet av Instagram-eier Meta for å lufte interessen for den nye tjenesten.

Ifølge Habermans opplysninger skal brukere kunne benytte seg av innloggingsinformasjonen fra Instagram-profilen, sammen med følgere, verifisering. brukernavn og profilbeskrivelse.

Det er ikke kjent hva slags navn den nye appen eventuelt vil få, men ifølge Haberman har den fått to kodenavn; P92 og Barcelona.

Likt både Instagram og Twitter

Utseendet på den nye appen kan minne om hvordan det ville sett ut om Twitter og Instagram fikk et barn. Den er designmessig svært lik Instagram, utenom oppsettet med teksten, som beveger seg nedover i samtale på samme måte som hos Twitter.

I likhet med Twitter skal den nye appen også ha en ordgrense, som er på 500 tegn. Twitter har for øvrig en grense på 280 tegn for vanlige brukere, og en grense på 10.000 tegn for brukere med abonnementet Twitter Blue. Brukere kan legge til lenker, bilder og videoer i innleggene de deler.

Instagram har valgt å fokusere på personvern på den nye Twitter-konkurrenten. Alle kontoer som en bruker har blokkert på Instagram, fortsetter å være blokkert i den nye appen. I tillegg skal brukere kunne regulere hvem som kan svare dem og nevne dem i poster, ifølge Haberman.

Samarbeider med andre apper

Nok en stor endring er samarbeidet mellom den nye appen og andre apper. Som beskrevet i bildet delt av Haberman, vil appen bli kompatibel med for eksempel Twitter-konkurrenten Mastodon.

Det skal bli mulig å følge brukere på tvers av disse appene, som blir beskrevet som en måte å nå et nye publikum uten ekstra arbeid. Annen aktivitet som å reagere på innlegg og kontakte brukere vil også bli mulig på tvers av appene.

Etter Elon Musk kjøpte Twitter har flere brukere vært misfornøyd med tjenesten. Blant annet er fjerningen av verifiseringsmerket, sletting av inaktive kontoer og fjerning av regelverk som beskytter sårbare grupper blant tingene brukere er misfornøyde med.

Utforsker mulighetene for en ny app

Meta, selskapet som eier Instagram, har ikke kommentert Habermans uttalelser. Allikevel fortalte de til Platformer i mars at de ser på mulighetene om å lage en ny sosiale medier-app for tekstdeling.

– Vi utforsker et enkeltstående sosialt nettverk for å dele tekstoppdateringer. Vi tror at det er en mulighet for et separat sted hvor skapere og offentlige profiler kan dele jevnlige oppdateringer om deres interesser.

