Forbrukerrådet går inn i Tesla-søksmål: – Prinsipielt viktig

Tidlige Tesla Model S-biler fikk redusert maks ladeeffekt betydelig etter en programvareoppdatering i 2019. Tesla-eierne vant i forliksrådet, men tapte i tingretten. Nå anker fire av dem til lagmannsretten.

Fire Tesla-kunder anker nå en dom fra Oslo tingrett i juni til lagmannsretten – og får advokathjelp fra Forbrukerrådet.

Tesla-kundene mente Tesla introduserte en mangel på bilene når de i 2019 reduserte hurtigladeeffekten på Model S-bilene deres gjennom en programvareoppdatering, men Tesla ble frikjent fordi tingretten mente det «ikke er sannsynliggjort at det foreligger en mangel ved bilene».

– Denne saken er prinsipielt viktig, og derfor engasjerer vi oss, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

– Saken gjelder en kombinert vare og tjeneste, der tjenesten er viktig for varen over tid. Siden dette gjelder flere og flere produkter, trenger vi en solid juridisk vurdering av om hva selger kan gjøre – og ikke gjøre – med en tjeneste som er uløselig knyttet til en vare som forbrukeren har kjøpt.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener saken er prinsipielt viktig og støtter de ankende Tesla-eierne med en advokat.

Tesla tapte i forliksrådet

Tesla ble først dømt to ganger i det norske forliksrådet i 2021 (første gang dukket de ikke opp til forhandlingen), med det resultat at de måtte betale 130.000 kroner i erstatning til hver av de 31 Model S-eierne. Erstatningen ble basert på hva det ville koste å bytte batteriet på bilen.

Tesla viste på sin side til at oppdateringen var å anse som en forbedring, at den forlenget levetiden på batteriene og var et sikkerhetstiltak etter to Model S-branner i Kina. I tillegg argumenterte de med at de aldri har lovet noen spesifikk superladetid for bilene.

Tesla gikk så til det skritt å saksøke de 31 Model S-eierne, i tillegg til ytterligere 87 som kom til etter at dommen i forliksrådet ble avsatt. Seks av sakene ble plukket ut som såkalte «pilotsaker» og prøvd for Oslo tingrett i juni, men da var det kun hurtigladeeffekten som var tema, ikke redusert nettokapasitet på batteriet.

Reduserte makseffekten

Tesla-eiernes advokater viste blant annet til tester utført både i Danmark og Norge, som pekte på rundt 30 prosent økning i typisk ladetid på Teslas Superchargere når man sammenlignet lading før og etter 2019.20-oppdateringen.

«Endringene skal blant annet ha ført til at maksimal strømtilførsel ble noe redusert, og at ladeeffekten generelt ble begrenset ved ikke optimale batteritemperaturer for å skåne batteriet», heter det i tingrettens gjengivelse av vitnemålet fra programvaresjef Jeffrey West i Tesla.

Retten frifant altså selskapet, blant annet fordi de anså det «legitimt og fornuftig» at Tesla prioriterte brannsikkerhet og batterilevetid, og at senere oppdateringer til bilene og utbygging av Supercharger-nettverket uansett dempet effektene ved 2019.20-oppdateringen. De mente heller ikke at det var sannsynliggjort at Teslas batterier hadde en iboende svakhet som kunne utgjøre en skjult mangel på kjøpstidspunktet.

Programvareoppdateringen som førte til søksmålet innebar lengre ladeøkter på Teslas Supercharger-nettverk.

– Mener dommen er feil

Det er altså fire av disse seks som nå anker til lagmannsretten. Det bekrefter også Tesla-eiernes advokat Christian Hagen Tønsberg i advokatfirmaet CLP DA.

– Vi mener dommen i tingretten er feil, og at saken derfor bør behandles i lagmannsretten. Dersom selger vil ha rett til å endre egenskapene til bilen etter at forbrukeren overtatt den, må det for det første stå i klartekst i avtalen, og for det andre må selskapet ha en gyldig grunn til å foreta en slik endring. En bil har lang levetid, og forbruker skal kunne forvente at positive egenskaper ved bilen ikke reduseres på grunn av programvareoppdateringer, sier Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun presiserer at det er tilfeldig at det er Tesla som er motpart i saken.

– Spørsmålet om hva den næringsdrivende kan endre underveis i produktets levetid, vil gjelde en rekke produkter som er avhengige av programvareoppdateringer over tid. I og med at Tesla er en stor aktør i dette markedet, og selger varer med høy verdi, er det naturlig at disse sakene er de som først får avklaring i domstolene.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere saken.