Nå skal også Fisker få utbyttbare elbilbatterier

Og leveransene av Ocean starter denne uken.

Fisker Ocean er første modell ut fra Fisker etter at selskapet gjenoppsto for et par år siden. Neste år skal bilen komme med utbyttbare batterier, slik også Nios biler gjør. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3. mai 2023, 20:33

Elbilprodusenten Fisker, som ikke er langt unna å starte utleveringene av sin Fisker Ocean, varsler at de jobber med å lansere en versjon av bilen med utbyttbare batterier.

Det skjer gjennom et samarbeid mellom Fisker og batteriselskapet Ample, og målet er at den første Ocean med utbyttbare batterier skal være på veien i første kvartal 2024.

Skoeske-moduler

Konseptet er mye av det samme som vi kjenner fra produsenten Nio, og åpner for at bilen kan kjøre inn på en batteribyttestasjon og rett og slett bytte hele batteriet i stedet for å hurtig- eller lynlade.

Slik ser Ample for seg å kunne rulle ut sine batteribyttestasjoner. Kamera Ample

Amples system skiller seg dog litt fra Nios system ved at hele batteripakken er bygget opp av moduler omtrent på størrelse med en skoeske. Disse modulene skal i praksis kunne brukes i enhver elbil, bare med forskjellig antall etter hvor stor batterikapasitet det er ønskelig å ha og plass til.

Å bytte alle modulene i en stor elbil kan ta opp mot 10 minutter, ifølge en sak hos InsideEVs i 2021. Hos Nio, som altså bytter hele batteripakken samtidig, tar prosessen omtrent fem minutter i dag.

Fisker peker i hovedsak på bilflåter når det gjelder hva som er målgruppen for elbilene med Ample-batterier. Selve batteribyttestasjonene skal ha et fotavtrykk omtrent på størrelse med to vanlige parkeringsplasser, ifølge Ample selv.

Her Fisker Ocean fra bilmessen Oslo Motor Show i fjor høst. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Leveranser denne uken

Fisker Ocean er en relativt stor og romslig SUV, og det ble nylig offentliggjort at den heftigste varianten av bilen, Fisker Ocean Extreme, får en WLTP-rekkevidde på hele 707 kilometer. Den har en estimert startpris på drøyt 625.000 kroner inkludert moms og avgifter.

Innstegsversjonen Fisker Ocean Sport er på sin side estimert til å starte på 394.000 kroner - med forhjulsdrift og 440 kilometer rekkevidde.

De første leveransene i Europa skal starte allerede førstkommende fredag, altså 5. mai, varslet Fisker nylig.

Alle biler av lanseringsvarianten Ocean One skal leveres før utgangen av september, het det. Fra og med da skal leveringene av innstegsmodellen Ocean Sport starte.

